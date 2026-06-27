Steve-O wäre beim "Jackass"-Dreh fast in den Tod gestürzt

Steve-O (52) hat jetzt einen heftigen Beinahe-Unfall öffentlich gemacht: Bei Aufnahmen zu "Jackass: Best and Last" wäre der Stuntstar bei einem Fallschirmsprung fast ums Leben gekommen. Im "TMZ Podcast" schilderte Steve-O, dass er zusammen mit seiner Freundin Koral bei einem Sprung aus einem Helikopter den perfekten Kuss in der Luft einfangen wollte. Genau dieser Plan wurde in großer Höhe zum Problem. Die beiden seien beim freien Fall viel zu dicht beieinander geblieben, hätten dadurch zu schnell an Höhe verloren und ihre Fallschirme erst in allerletzter Sekunde sicher öffnen können. Für Steve-O war das nach eigenen Worten der schlimmste Todesschreck seines Lebens.

Wie Steve-O im Podcast erklärte, sei das Ganze "zu 100 Prozent" seine eigene Schuld gewesen. Er habe unbedingt das ideale Kussbild gewollt und deshalb nicht genügend Abstand zugelassen, damit beide ihre Schirme sicher auslösen konnten. Der Jackass-Star erinnerte sich daran, dass er seine Position nicht richtig stabilisieren konnte, während Koral und er dicht aneinander durch die Luft schossen. Am Ende hätten sie die gewünschte Aufnahme zwar bekommen, aber deutlich später als geplant. Dass sich die Fallschirme beim Öffnen weder berührten noch verhedderten, sei reines Glück gewesen. Nach der riskanten Aktion habe Steve-O eine deutliche Standpauke kassiert.

Steve-O ist seit Jahren für extreme und oft schmerzhafte Aktionen bekannt, bei denen Langzeitfolgen nicht ausgeschlossen sind. Diesmal stand jedoch nicht nur ein spektakulärer Stunt im Mittelpunkt, sondern auch ein sehr persönlicher Moment mit seiner Freundin, der beinahe in einer Tragödie endete. Auf Instagram hatte der Jackass-Star vor Kurzem bereits Einblicke in einen Sprung bei Skydive Arizona geteilt und von einem ereignisreichen Trip mit Koral berichtet. Neben seinen wilden Projekten spricht er immer wieder offen über sein Privatleben und zeigt, dass seine Partnerin ihn auch bei außergewöhnlichen Abenteuern begleitet.

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Getty Images Steve-O bei der Premiere von "Dumb: The Story of Big Brother Magazine"

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Getty Images Steve-O bei einem Benefizkonzert

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Getty Images Steve-O, TV-Star