Nach Festnahme: Steve-O zum ersten Mal wieder gesehen!

Er nimmt die Sache ganz locker! Der Stuntman Steve-O (49) ist vor allem durch die Serie "Jackass" bekannt. Vor wenigen Tagen hatte die Frohnatur mit einer skurrilen Story von sich reden gemacht: Der US-Amerikaner war nach einem Sprung von der London Bridge festgenommen worden. Offenbar hat Steve dieses Erlebnis aber gut weggesteckt: Man sah ihn nämlich jetzt zum ersten Mal seit seiner Festnahme wieder – und das ganz lässig und gut gelaunt!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den TV-Star in Sneakern und T-Shirt den Southends Cliffs Pavilion in England entlangschlendern. Gut gelaunt führt Steve seinen Hund spazieren und posiert mit Fans für Selfies. Von der Festnahme scheint sich der Stuntman offenbar gut erholt zu haben.

Steve hält sich derzeit im Vereinigten Königreich auf, um sein neuestes Comedy-Special zu drehen. Den Sprung von der London Bridge hatte der Spaßvogel in Union-Jack-Kleidung vollzogen. Nach seinem Bad in der Themse musste der TV-Darsteller einige Stunden in einem Polizeiauto verbringen. Die Behörden hatten seine Aktion vor allem wegen potenzieller Nachahmungstäter als gefährlich eingestuft.

Anzeige

Instagram Steve-O in London 2023

Anzeige

Instagram Steve-O beim Sprung von der London Bridge

Anzeige

Getty Images Steve-O bei einem Benefizkonzert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de