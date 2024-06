Körperkunst? Post Malone tätowiert Steve-O ein Penistattoo

Steve-O (50) sorgte zuletzt für ordentlich Gesprächsstoff. Denn wie der Jackass-Star in einem kürzlichen Interview verraten hatte, wollte er sich zu Ehren seines Geburtstages ein ganz besonderes Motiv ins Gesicht tätowieren lassen: einen Penis. Nun wurde das Werk vollbracht – und zwar von keinem Geringeren als seinem guten Kumpel Post Malone (28). Das Endergebnis teilt der Stuntman nun in einem Video, das TMZ vorliegt. Darin ist die Freude im Gesicht des "Circles"-Interpreten deutlich zu erkennen – grinsend blickt er noch einmal auf die jungfräuliche Stirn seines Freundes, bevor er diese auf ewig mit einem Glied ziert.

"Seid ihr bereit, euch das Tattoo genauer anzuschauen?", heißt es anschließend in einem weiteren Clip, der Steve-O nach der Tattoo-Session zeigt. Dabei verrät der Comedian auch den eigentlichen Grund für das eher gewöhnungsbedürftige Motiv. "Ich möchte herausfinden, wie lange ich durchhalte, bevor ich es weglasern lasse. Ich bin fest entschlossen, zumindest meine nächste komplette Tour damit zu überstehen", erklärt er. Wie er daraufhin weiter erklärt, startet diese bereits am kommenden Freitag. Wie lange die Fans des 50-Jährigen dann auf den Genuss seiner neuesten – fast kaum zu übersehenden – Körperkunst kommen werden, bleibt vorerst also noch abzuwarten.

Schon vor einigen Tagen kündigte Steve-O die waghalsige Aktion im Interview mit Page Six an. Damals verriet er: "Das ist der Plan. Er [Post Malone] fragte: 'Wird es ein Chode [kleiner Penis] sein?' Und ich weiß nicht einmal, was ein Chode ist!" Obwohl er damals bereits deutlich machte, dass er seinem guten Freund wohl ganz vertraue, wollte er das Design des männlichen Genitals jedoch nicht vollends dem Zufall überlassen – stattdessen habe er diese Aufgabe selbst in die Hand genommen und es zuvor designt. Posty sollte am Ende lediglich die ausführende Kraft hinter dem Tattoo sein, das der TV-Star nun wohl erst einmal eine gewisse Zeit lang mit sich herumtragen wird.

Getty Images Post Malone, Sänger

Getty Images Steve-O bei einem Benefizkonzert

