Sprung von London Bridge: Steve-O nach Stunt festgenommen!

Diese Aktion blieb nicht ohne Konsequenzen! Der Stuntman Steve-O (49) ist vor allem durch die "Jackass"-Formate bekannt geworden: In der verrückten Show stellen sich die Darsteller gefährlichen Challenges und gehen an ihre körperlichen Grenzen. Für sein neuestes Comedy-Special hat sich der 49-Jährige nun etwas besonders Skurriles überlegt, was nicht ohne Konsequenzen bleiben sollte: Steve wurde nach einem Sprung von der London Bridge von der britischen Polizei festgenommen!

Wie Steve im Gespräch mit TMZ verrät, sei er derzeit in England, um sein drittes Comedy-Special aufzuzeichnen. In einem Video, das der News-Seite vorliegt, sieht man den TV-Star in Farben der britischen Flagge und mit einem Union-Jack-Regenschirm einen Countdown herunterzählen – schließlich springt er vom Turm des Londoner Wahrzeichens in die Themse. Offenbar hat die Polizei anschließend am Flussufer auf Steve gewartet, bevor er für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen wurde. Seine Aktion sei vor allem wegen potenzieller Nachahmungstaten als gefährlich einzustufen gewesen.

Die Sorge um Steves ehemaligen Serienkollegen Bam Margera (43) hatte in den letzten Monaten die Schlagzeilen dominiert. Dieser war nach mehrmaligen Drogen- und Alkoholeskapaden in eine Entzugsklinik eingewiesen worden. Sein Freund Steve hatte bereits im Februar die Sorge geäußert, dass Bam nicht mehr zu retten sei.

