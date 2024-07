Geht er nun zu weit? Steve-O will sich Brüste machen lassen!

Wenn es darum geht, den Menschen einen Lacher zu entlocken, schreckt Steve-O (50) bekanntlich vor nichts zurück. Immer wieder sorgt der Jackass-Star mit seinen kuriosen Aktionen für Gesprächsstoff. Zu Gast beim X5 Podcast verrät der Stuntman, welches verrückte Vorhaben er schon seit einiger Zeit im Kopf hat: "Vor ein paar Jahren kam mir die Idee, eine Brustvergrößerung vornehmen zu lassen." Sein Plan sei es, Streiche mit versteckter Kamera zu spielen, während er verschiedene Verkleidungen trägt, um dann seine wahre Identität zu offenbaren. "Ich habe mich so sehr in diese Idee verliebt, weil ich glaube, dass die Möglichkeit für Comedy dabei absolut vorhanden ist, und es ist das Markenzeichen von Steve-O – dieses Maß an Hingabe."

Steve sei bezüglich einer Operation sogar schon mit Ärzten im Gespräch gewesen und habe sich dabei für ein D-Körbchen entschieden. Er wolle die Implantate jedoch "maximal zwei Monate" tragen, bevor er sie wieder entfernen lasse. Vor dem Eingriff selbst habe der Entertainer keine Angst, er sei lediglich besorgt, dass er danach "ein Wrack" sein wird. Die Podcast-Moderatoren zeigen sich etwas skeptisch gegenüber Steves Plan. Er versichert ihnen jedoch, dass er zum "absolut besten [Arzt] der Welt geht, um Männern wunderschöne Brüste zu geben." Der 50-Jährige deutet sogar an, dass seine Operation schon bald stattfinden könnte. Das genaue Datum gibt er jedoch nicht bekannt.

Die Ankündigung dieses fragwürdigen Eingriffs folgt nur kurz nach seiner letzten krassen Aktion. Wie TMZ berichtete, ließ sich der TV-Star anlässlich seines Geburtstages ein sehr spezielles Motiv auf sein Gesicht tätowieren: einen Penis. Der Tätowierer war kein Geringerer als der weltbekannte Rapper Post Malone (29). "Ich möchte herausfinden, wie lange ich durchhalte, bevor ich es weglasern lasse. Ich bin fest entschlossen, zumindest meine nächste komplette Tour damit zu überstehen", erklärte er nach der Vollendung des Werkes.

Getty Images Steve-O, Stuntman

Getty Images Steve-O bei der Premiere von "Hit & Run"

Wie findet ihr Steves Plan, sich für seine Pranks einer Brustvergrößerung zu unterziehen? Total verrückt, aber der Content wird sicher sehr unterhaltsam werden! Ziemlich unnötig. Für einen Scherz sollte man sich keiner OP unterziehen. Ergebnis anzeigen



