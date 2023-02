"Nicht mehr zur retten": Steve-O sorgt sich um Bam Margera

Steve-O (48) sorgt sich um seinem Kumpel Bam Margera (43). Der TV-Star kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen. Er sollte in einer Entzugsklinik behandelt werden, aus der er jedoch wiederholt geflohen ist. Anfang Dezember lag der Jackass-Darsteller außerdem mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation. Jetzt ermutigte Steve-O seinen Kumpel Bam, sein Leben endlich wieder in den Griff zu bekommen.

Auf Instagram postete Bam ein Foto von sich, Steve-O und Johnny Knoxville (51). Die drei gehörten zu den Hauptdarstellern der beliebten Fernsehsendung "Jackass", die bis 2002 produziert wurde. Unter den Post kommentierte Steve-O besorgt, dass Bam "vor seinen Augen sterben" würde und er ihn "nicht mehr retten" könne. Der 48-Jährige war in den letzten Wochen gemeinsam mit Bam auf der "The Bucket List"-Tour unterwegs, auf der er ihn wohl in einem kritischen Zustand erlebte.

Bam habe auf der Tour an einem Abend seinen kleinen Sohn dabeigehabt, den er nur selten sähe. "Du hattest die Chance, einen oder zwei weitere Tage mit ihm zu verbringen – aber als du meine Show verlassen hast, bist du die ganze Nacht aufgeblieben und hast dich zugedröhnt", kritisierte Steve-O. Auch auf Bams Instagram-Seite ermutigen ihn viele Fans, dranzubleiben und endlich acht auf seine Gesundheit zu geben. "Sei ein Vorbild für deinen Sohn", schrieb ein User zum Beispiel.

Instagram / bam__margera Bam Margera und sein Sohn Phoenix

Instagram / steveo Bam Margera und Steve-O, Januar 2022

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seiner Frau Nicole und seinem Sohn Phoenix im Disneyland

