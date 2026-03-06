Offiziell bestätigt: Jeanette Biedermann (46) ist schwanger

Jeanette Biedermann (46) wird zum ersten Mal Mutter – und das mit 46 Jahren! Das Management der Schauspielerin bestätigte unter anderem gegenüber RTL am Donnerstag, dem 5. März 2026, die freudigen Baby-News. Weitere Details zu ihrer Schwangerschaft teilte das Management jedoch nicht mit, sondern bat darum, von weiteren Anfragen abzusehen und Jeanettes Privatsphäre zu respektieren. Weder der genaue Entbindungstermin noch das Geschlecht des Babys wurden bekannt gegeben.

Bild berichtet, dass die "Anna und die Liebe"-Bekanntheit bereits im vierten Monat schwanger sei. Vater des Kindes soll ihr Partner Sebastian sein, den sie bislang aus der Öffentlichkeit heraushält. Sebastian begleitete Jeanette im vergangenen Jahr bei ihrer Teilnahme an der Tanzshow Let's Dance und feuerte sie vom Publikum aus lautstark an. Davor war die 46-Jährige viele Jahre mit dem Musiker Jörg Weißelberg (57) verheiratet. Mit ihrem neuen Partner erlebt die Künstlerin nun offenbar einen echten Neuanfang – und auch ihr größter Wunsch wird endlich wahr.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Jeanette immer wieder offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Im Gespräch mit RTL verriet die Sängerin 2013: "Kinder sind natürlich ein Thema. Ich bin ja genau im richtigen Alter." Auch 2019 blieb sie im Interview mit Bild gelassen, als es um die Familienplanung ging: "Wenn sich der Wunsch erfüllt, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann eben nicht." Ihre Fans hatten sie für ihre Ehrlichkeit und positive Einstellung immer wieder gefeiert und unterstützten sie nun umso mehr in den sozialen Medien mit zahlreichen Glückwünschen.

Imago Jeanette Biedermann bei der 29. José Carreras Gala 2023 in der Media City Leipzig

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

Imago Jeanette Biedermann bei der Berlin Fashion Week

