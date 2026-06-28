Anke Engelkes Kult-Show wird nach 20 Jahren eingestellt

Nach fast 20 Jahren ist plötzlich Schluss: Die Show "Wie war der Tag, Liebling?" von Anke Engelke (60) und ihrem besten Freund, dem Radiomoderator Kristian Thees, wird eingestellt. Damit wird auch der beliebte Podcast "Mit Anke Engelke und Kristian Thees wird’s im Winter Frühling …" eingestampft. Die letzte Folge erscheint am kommenden Montag beim Sender SWR3. Die beiden Moderatoren gaben das überraschende Ende vergangene Woche laut OE24 selbst bekannt. Kristian erklärte, dass sie ab Juli "nicht mehr Teil des Podcast-Portfolios von SWR3" seien und der Sender künftig auf "andere Schwerpunkte" setzen wolle.

Warum der Sender die Entscheidung getroffen hat, ist bisher unklar – SWR habe entsprechende Anfragen laut Bild nicht beantwortet. Kostendruck der Öffentlich-Rechtlichen soll laut der Zeitung dabei kaum eine Rolle gespielt haben. Unter den treuen Fans sorgt das Aus für große Bestürzung: Bereits mehr als 1.400 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, um die Sendung zu retten. Sie fordern den Sender auf, seine Entscheidung zu überdenken oder sie zumindest zu begründen. Die Kommentare fallen dabei teils sehr emotional aus. So schreibt eine Person: "Schließt doch andere Sachen, aber nicht diesen Podcast. Er ist sozial, menschlich und lebenserhaltend." Eine andere schreibt: "Es ist einfach nur schrecklich, dass so ein Format, das den Menschen Halt, Zuversicht, Freude, Information und vor allem Positivität gegeben hat und beigebracht hat, verschwinden soll." Anke und Kristian selbst haben in den letzten beiden Folgen signalisiert, dass sie für eine Fortsetzung mit einem anderen Partner offen wären.

Die Sendung startete bereits im Jahr 2007, als sich Anke und Kristian jeden Abend rund zehn Minuten lang über Gott und die Welt unterhielten – und dabei auch ihr Publikum mitnahmen. Später wurde das Format als Podcast zweitverwertet. Für Anke ist SWR3 dabei kein unbekanntes Terrain: Ihre Karriere beim damaligen Südwestfunk begann bereits 1986. Nach einer Ausbildung zur Redakteurin war sie bis 1998 die Stimme des Jugendradios SWF3. Die Grimme-Preis-Gewinnerin ist darüber hinaus Mutter von drei Kindern.

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Imago Anke Engelke im Oktober 2025

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Imago Anke Engelke und Kristian Thees zu Gast bei 3nach9 in Bremen, Mai 2025

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Imago Moderatorin Anke Engelke, 1986