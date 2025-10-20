Von Schuhfabrik zur Bahn: Anke Engelkes Praktikumsabenteuer

Anke Engelke (59) hat in einem Interview ihre jüngsten Erfahrungen als Praktikantin bei der Deutschen Bahn geteilt und zusätzlich Einblicke in frühere Praktika gewährt. Die Schauspielerin verbrachte zehn Tage bei der Bahn und schnupperte unter anderem in den Alltag von Zugbegleiterinnen hinein. Zuvor hatte sie unter anderem bei der Calendula-Ernte eines Kosmetikunternehmens mitgeholfen, eine traditionelle Möbelmanufaktur kennengelernt und hinter die Kulissen ihres Lieblingsschuhfabrikanten geblickt. "Lauter superinteressante Tage, die den Horizont erweitern", schwärmte Anke in ihrem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für die Zukunft plant die Entertainerin noch weitere Projekte dieser Art.

Auch für ihre Zeit bei der Deutschen Bahn hat Anke noch ambitionierte Pläne. Obwohl ihr Fazit bisher gemischt ausfällt, möchte sie weitere Stationen bei der Bahn kennenlernen: "Freundlich sein kann ich, mit Menschen ohne gültigen Fahrausweis dealen kann ich nicht", scherzte sie. Die praktische Uniform der Zugbegleiterinnen hat sie besonders begeistert: "Super Kleid, hab nix dran verändert. Und das Material ist Zauberei: Kaffee – der dann und wann ja beim Balancieren im fahrenden Zug verschüttet wird – perlt ab!", so ihr amüsiertes Fazit. Wohin sie ihr Praktikumsweg als Nächstes führt, ließ Anke derweil offen.

Der Einblick in den Arbeitsalltag der Deutschen Bahn kam nicht von ungefähr: Derzeit nimmt Anke als Zug-Chefin Tina in der neuen Webserie "Boah, Bahn!" mit viel Humor und Selbstironie das manchmal chaotische Bahnleben auf die Schippe. In zehn Episoden meisterte sie gemeinsam mit ihrem Team typische Situationen wie Verspätungen, überfüllte Waggons und blockierte Toiletten – natürlich immer mit einem Augenzwinkern und voller Schlagfertigkeit.

Imago Anke Engelke bei der Premiere von "Dann passiert das Leben", 2025

Imago Anke Engelke bei der Weltpremiere von "Eingeschlossene Gesellschaft", 2022.

Imago Anke Engelke, 2025