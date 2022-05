In diesem Jahr wurde ein ganz besonderer Grimme-Preis verliehen! Der Preisstifter DVV vergibt jährlich eine Auszeichnung in sieben verschiedenen Kategorien für Qualitätsfernsehen. In der Regel werden dabei ganze Filme, Serien, Dokumentationen oder Shows ausgezeichnet. Doch in diesem Jahr erhielt eine Person die Auszeichnung, ohne dass dabei ein bestimmter Auftritt von ihr hervorgehoben wurde: Den Preis "Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes" erhielt Anke Engelke (56) für ihre gesamte Leistung im deutschen Fernsehen!

Die Präsidentin des DVVs, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, begründete laut t-online die besondere Würdigung wie folgt: "Anke Engelke hält uns mit ihrer einzigartigen Ironie immer wieder einen Spiegel vor [...]. Engelkes Parodien verdeutlichen, wo uns Aufklärung fehlt oder wo uns ein Perspektivwechsel guttäte." Während der Verleihung hieß es auch, dass die Komikerin eine Wandlungsfähigkeit habe, die sich nicht nur auf ein bestimmtes Genre oder eine Zielgruppe beschränke. Damit habe sie das deutsche Fernsehen bereichert.

Auch andere Stars wurden durch eine besondere Leistung von der Grimme-Jury geehrt. So erhielt in der Rubrik Unterhaltung die Quizsendung Wer stiehlt mir die Show? von Joko Winterscheidt (43) einen Preis. Schon zum zweiten Mal wurde erneut die Talkshow "Chez Krömer" von Kurt Krömer (47) ausgezeichnet, ebenfalls in der Kategorie Unterhaltung. Insgesamt wurden 19 Preise in diesem Jahr verliehen.

Getty Images Anke Engelke auf dem roten Teppich

Getty Images Joko Winterscheidt bei dem Grimme-Preis 2018

Instagram / kurt_kroemer_berlin Kurt Krömer, Comedy-Star

