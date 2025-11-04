Anke Engelke bricht aus: Neue Kino-Rolle berührt tief

Am 6. November 2025 ist es soweit: Der Kinofilm "Dann passiert das Leben" feiert seine Premiere und bringt mit Anke Engelke (59) und Ulrich Tukur (68) eine prominente Besetzung auf die Leinwand. Diesmal zeigt sich die bekannte Comedian ernst und einfühlsam in der Rolle der Rita, einer Frau, die mit ihrem Mann Hans, gespielt von Ulrich Tukur, nach Jahrzehnten der Ehe mit den leisen Brüchen und unausgesprochenen Gefühlen ihres gemeinsamen Lebens konfrontiert wird. Regisseurin Neele Vollmar inszeniert eine berührende Geschichte, die thematisch tief geht und das Publikum mit auf eine Reise durch Liebe, Erinnerung und Neuanfänge nimmt.

Im Zentrum des Films stehen die langsamen, aber tiefgreifenden Veränderungen innerhalb der Ehe von Hans und Rita. Während ihr Sohn längst ausgezogen und das gemeinsame Leben von Routinen geprägt zu sein scheint, kommen alte Konflikte und Erwartungen an die Oberfläche. Es wird spürbar, wie sich das Paar über die Jahre entfremdet hat. "Dann passiert das Leben" erzählt mit feinen Dialogen und subtilen Momenten von der Frage, ob Liebe allein genügt, um zusammenzubleiben, und wie viel Mut nötig ist, um sich selbst und den Partner neu zu entdecken. Neben Anke Engelke und Ulrich Tukur wirken weitere Schauspielgrößen wie Maria Hofstätter und Lukas Rüppel mit, was die Dramatik und Glaubwürdigkeit der Charaktere zusätzlich verstärkt.

Anke Engelke, die oft mit ihrer humorvollen Seite in Verbindung gebracht wird, zeigt hier beeindruckend ihre ernste Facette. Die Schauspielerin, die durch ihre langjährige Karriere in Comedy-Formaten bundesweit bekannt wurde, beweist, dass sie auch in tiefgründigen Rollen überzeugt. Privat ist Anke dreifache Mutter und betont in Interviews häufig, wie wichtig ihr Familie und Achtsamkeit sind – Aspekte, die sich auch in ihrer aktuellen Rolle widerspiegeln. Mit ihrer Darbietung in "Dann passiert das Leben" unterstreicht sie einmal mehr, warum sie als eine der vielseitigsten Künstlerinnen Deutschlands gilt.

Getty Images Anke Engelke auf dem Green Carpet des "Zurich Film Festival" zur Premiere von "Dann Passiert Das Leben"

Getty Images Ulrich Tukur, "Tatort"-Star

Getty Images Benjamin Herrmann, Anke Engelke, Neele Leana Vollmar, Robert Marciniak und Reta Guetg beim "Zürich Film Festival" 2025