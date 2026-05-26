Anke Engelke und Bastian Pastewka lüften ein LOL-Geheimnis

Anke Engelke (60) und Bastian Pastewka (54) gelten als eines der beliebtesten Comedyduos Deutschlands – und jetzt haben sie ein gut gehütetes Geheimnis aus der Comedyshow LOL: Last One Laughing gelüftet. Im Fokus steht dabei ihre berühmte Parodie der Gameshow "Ruck Zuck", die beim Publikum für Begeisterung gesorgt hatte. Was nach einer lockeren, spontanen Nummer aussah, steckte voller harter Arbeit und akribischer Vorbereitung, wie Kino.de berichtet. Das Duo verriet nun, wie die Nummer wirklich entstanden ist – und die Geschichte dahinter ist fast genauso komisch wie der Auftritt selbst.

Tatsächlich übten Anke und Bastian den Sketch so lange, bis er absolut saß – und das an einem eher ungewöhnlichen Ort: im See. Badende Passanten bekamen dabei nichts von den Proben mit und ahnten nicht, dass die beiden Comedians mitten unter ihnen heimlich ihre Pointen einstudierten. Nichts wurde dem Zufall überlassen, jede Geste und jedes Timing wurde so lange perfektioniert, bis der Auftritt bei Michael "Bully" Herbigs (58) Nicht-Lach-Show so wirkte, als hätten sie ihn locker aus dem Ärmel geschüttelt.

Für die Fans der beiden gibt es derzeit gleich mehrere Gründe zur Freude. Aktuell sind Anke und Bastian in "Glennkill: Ein Schafskrimi" zu hören, wo sie zwei detektivisch veranlagten Schafen ihre Stimmen leihen. Zudem erscheint bei Amazon bald die zweite Staffel ihrer gemeinsamen Serie "Perfekt verpasst". Die Zusammenarbeit der beiden hat eine lange Geschichte: Neben ihrer regulären Teilnahme an "LOL" sorgten sie dort auch mit Gastauftritten immer wieder für Furore – etwa als Schlagerpaar Jenny & Mel oder als Country-Duo aus Texas.

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Getty Images Bastian Pastewka und Anke Engelke

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Amazon MGM Studios "LOL: Last One Laughing"-Cast von Staffel sechs

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Anke Engelke und Bastian Pastewka in einer ihrer gemeinsamen Rollen

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