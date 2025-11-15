"Mutiger": Anke Engelke empfindet das Alter als Befreiung

Anke Engelke (59) hat mit dem Altern kein Problem – stattdessen kann sie an den Lebensjahren, die sie dazugewinnt, sogar viel Positives finden. "Ich stelle bei mir fest, dass ich mutiger werde. Dass ich mich auch mehr zu sagen traue", erzählt die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Was andere über sie denken, interessiere sie heute herzlich wenig. Das sei jedoch nicht immer so gewesen, gibt sie zu: "Das habe ich der Tatsache zu verdanken, dass ich nicht mehr 30 bin."

Im Laufe der Jahre sei sie also immer entspannter und selbstsicherer geworden. Mit dieser gewissen Gleichgültigkeit in Bezug auf die Meinung der anderen geht für Anke auch einher, dass sie ihrem Beruf als Schauspielerin und Entertainerin besser nachgehen kann. Früher habe sie der Gedanke daran, wie sie nach außen wirkt, häufiger gehemmt. "Diese Freiheit ist wirklich schön", findet Anke.

Erst kürzlich wurde Ankes positive Einstellung zum Thema Alter auf die Probe gestellt. Auf TikTok kursierte ein Ausschnitt eines Interviews, in dem sie über das Thema Frieden sprach – Fans interessierten sich jedoch eher für ihr Aussehen und kommentierten ihre Falten. Im Gespräch mit RTL reagierte sie locker auf das Altersshaming: "Der Mensch urteilt und am liebsten ohne Ahnung."

Getty Images Anke Engelke auf dem Green Carpet des "Zurich Film Festival" zur Premiere von "Dann Passiert Das Leben"

Imago Anke Engelke, 2025

Imago Anke Engelke bei der Weltpremiere von "Eingeschlossene Gesellschaft", 2022.