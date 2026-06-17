Schon als Teenie ein Star: So sah Anke Engelke früher aus

Anke Engelke (60) gehört heute zu den bekanntesten Comedians Deutschlands – doch ihre Karriere begann lange vor "Die Wochenshow" oder "Ladykracher". Bereits als 13-Jährige stand sie Ende der 1970er-Jahre vor der Kamera und moderierte gemeinsam mit Benny Schnier das ZDF-Ferienprogramm, das auf der Berliner Funkausstellung produziert wurde. Das Format lief von 1978 bis 1989. Parallel dazu trat Anke 1980 in der "ZDF-Hitparade" auf – an der Seite der Kindergruppe Manuel & Pony, die mit ihrem "Lied von Manuel" Platz fünf der deutschen Charts erreichte.

Mitte der 1980er-Jahre vertiefte die Schauspielerin und Comedian ihr Handwerk: 1986 absolvierte sie beim Rundfunksender SWF in Baden-Baden eine Ausbildung zur Redakteurin. Anschließend war sie bis 1998 als Moderatorin der Musiksendung "Pop Shop" auf SWF3 tätig. Den großen Durchbruch im deutschen Fernsehen schaffte sie schließlich ab 1996 mit der Sat.1-Sketchsendung "Die Wochenshow", in der sie gemeinsam mit Bastian Pastewka (54), Ingolf Lück (68), Marco Rima und Karen Friesicke (†54) zu sehen war. Ab 2002 folgte mit "Ladykracher", ebenfalls bei Sat.1, ein weiteres erfolgreiches Format – das sogar 2003 eine Emmy-Nominierung erhielt.

Neben ihrer Arbeit vor der Kamera machte sich Anke auch als Synchronsprecherin einen Namen. Seit 2003 leiht sie dem vergesslichen Fisch Dorie in "Findet Nemo" und dem 2016 erschienenen Nachfolger "Findet Dorie" ihre Stimme. Seit 2007 spricht sie zudem Marge Simpson in "Die Simpsons". Gegenüber DWDL beschrieb sie die Herausforderung dabei so: "Das ist die besondere Herausforderung, der besondere Anspruch. Elisabeth Volkmanns Arbeit zu ehren, aber auch selber eine ganz eigene Marge zu sein, ohne dass die Fans sich Sorgen um ihre gewohnte Figur machen müssen." 2022 bewies sie außerdem in der dritten Staffel der Amazon-Comedyshow LOL: Last One Laughing ihr Durchhaltevermögen – und holte als Siegerin 50.000 Euro für den guten Zweck.

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Imago Anke Engelke, 2025

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Imago Anke Engelke als Moderatorin des ZDF-Ferienprogramms, ca. 1988

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Imago Ingolf Lück, Anke Engelke, Marco Rima und Bastian Pastewka bei "Die Wochenshow"