Falten bekommen: Fans kritisieren Anke Engelkes Aussehen

Anke Engelke (59) befindet sich derzeit auf Promo-Tour für ihren neuen Film "Dann passiert das Leben", der im November in die Kinos kommt. In einem Interview mit "Blue News" sprach die Schauspielerin nicht nur über das Drama, sondern auch über ihre persönlichen Sorgen. Sie offenbarte, wie sehr sie sich aktuell Frieden in der Welt wünscht, ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt. Doch während sie in dem Gespräch tiefere Einblicke in ihre Gedanken gewährte, sorgte etwas anderes für Aufmerksamkeit: das Aussehen der Komikerin. Auf der Plattform TikTok, wo ein Ausschnitt des Interviews veröffentlicht wurde, entbrannte eine Diskussion über ihre Falten.

Viele zeigten sich überrascht über ihr Erscheinungsbild. "Wow, ich habe mich gerade wirklich erschrocken. Sie ist ganz schön alt geworden", schrieb ein Nutzer und brachte damit eine regelrechte Debatte ins Rollen. Während einige das Thema Alterserscheinungen aufgriffen und kritisch kommentierten, ermutigten andere die Schauspielerin in ihrer Authentizität: "Sie sagt so wichtige Sachen und alle konzentrieren sich nur darauf, wie sie aussieht, traurig." Trotz der hitzigen Diskussionen lenkt die Resonanz im Netz von ihrem eigentlichen Anliegen ab, das sie in dem Interview betonte – einem friedvollen Miteinander in einer unruhigen Welt.

Anke, die in diesem Jahr auf ihren 60. Geburtstag zusteuert, hat sich bereits mehrfach dazu geäußert, wie sie zum Thema Altern steht. Die Schauspielerin betont seit jeher, dass sie kein Problem damit hat, älter zu werden, und spricht sich für eine gesellschaftliche Veränderung im Umgang mit dem Thema aus. Statt Falten zu verstecken, lässt die beliebte TV-Persönlichkeit ihre Fans an ihrer natürlichen Seite teilhaben – eine Einstellung, die für viele ihrer Anhänger bewundernswert ist. Dabei bleibt sie sich treu und zeigt, dass der wahre Wert eines Menschen nicht durch sein Äußeres definiert wird.

Imago Anke Engelke, "Dann passiert das Leben" Film-Premiere am 3.10.2025

Imago Anke Engelke im Oktober 2025

Getty Images Anke Engelke im August 2022