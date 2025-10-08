So cool reagiert Anke Engelke auf Altersshaming im Netz

Anke Engelke (59) ist eine von Deutschlands bekanntesten Komikerinnen und Schauspielerinnen. Viele Jahre steht sie schon in der Öffentlichkeit – vielleicht auch ein Grund, weshalb sie so gelassen auf die Diskussionen in den sozialen Medien über ihr Aussehen reagiert. Unter dem Video eines Interviews mit ihr wurde darüber nämlich jüngst wild diskutiert – dabei äußerten sich einige kritisch über die Falten der bald 60-Jährigen. Im Gespräch mit RTL hat sie dazu nur einen Kommentar abzugeben: "Der Mensch urteilt und am liebsten ohne Ahnung." Die Kommentare über ihr Aussehen scheint sie ziemlich gelassen zu nehmen.

In dem Interview erklärte Anke weiterhin, dass sie sich bewusst dazu entscheide, lieber positiv über andere zu sprechen oder Kritik ganz für sich zu behalten. "Daran werden Sie erkennen, wen ich nicht mag – also auch ein interessantes Indiz", meinte sie lächelnd. Entscheidend sei für sie, sich nicht von negativen Kommentaren beeinflussen zu lassen. Dabei hilft der Komikerin auch eine besondere Eigenschaft: Sie besitzt kein Smartphone und bleibt damit weitgehend unberührt von den ständigen Diskussionen im Netz.

Angst vor dem Älterwerden hat die Blondine sowieso nicht. Wie sie in einem Interview mit Apotheken Umschau betonte, wünsche sie sich ein gesellschaftliches Umdenken, was das Thema betrifft. "Ich würde es gut finden, wenn wir uns als Gesellschaft endlich darauf einigen könnten, dass Altern an sich okay ist", erklärte Anke angesprochen auf ihren anstehenden runden Geburtstag.

Getty Images Anke Engelke, Komikerin

Getty Images Anke Engelke im November 2023

Getty Images Anke Engelke im August 2022