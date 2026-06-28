Auf Instagram: Blac Chyna packt über ihre Beauty-OPs aus

Blac Chyna (38) gibt tiefe Einblicke: In einem neuen Instagram-Video sprach die Reality-Bekanntheit offen darüber, welche kosmetischen Eingriffe sie sich in der Vergangenheit hat vornehmen lassen – und welche nicht. Dabei räumte sie mit einem hartnäckigen Gerücht auf. "Ich hatte nie ein BBL. Ich hatte nicht genug Fett an meinem Körper für ein BBL. Kein Kommentar", stellte sie klar. Stattdessen habe sie sich Silikoninjektionen in ihr Gesäß spritzen lassen, die sie inzwischen vollständig wieder entfernen ließ.

Auch an ihren Brüsten nahm Chyna im Laufe der Jahre immer wieder Veränderungen vor. "Mein erster Brustaufbau war 300 CC. Ich bin von 300 auf 700 CC gegangen, dann auf 500, auf 300 und runter auf 100. Ich glaube, ich habe jetzt 120 CC", erklärte sie. Da sie von Natur aus flachbrüstig sei, trage sie weiterhin kleine Implantate. Darüber hinaus gab sie an, sämtliche Gesichtsfüller – darunter in Kinn, Wangen und Kieferlinie – aufgelöst zu haben. Botox nutze sie nach eigener Aussage nicht. Gegenüber Entertainment Tonight hatte sie erklärt, die Eingriffe hätten damals nicht widergespiegelt, wer sie "innerlich" sei. Zu ihrer Entscheidung, die Veränderungen rückgängig zu machen, sagte sie: "Ich möchte, dass du siehst: Das ist eine vielseitige Frau."

Die äußerliche Verwandlung ist jedoch nur ein Teil eines größeren Wandels in Chynas Leben. 2022 ließ sie sich taufen, führt nach eigenen Angaben einen gesünderen Lebensstil und feierte im Februar mehr als drei Jahre Nüchternheit. Auch ihre Plattform OnlyFans, mit der sie Berichten zufolge jährlich über 176 Millionen Euro verdient hatte, verließ sie. In "The Jason Lee Show" erklärte sie, es gehe ihr darum, ihren Kindern ein Vorbild zu sein. "Das Geld kommt so schnell, wie es wieder geht", so Chyna gegenüber Entertainment Tonight. "Und meine Kinder werden älter, sie sehen all diese Dinge." Heute ist sie als Unternehmerin, Moderatorin, Schauspielerin und Musikerin tätig und studiert zudem christliche Führung und Management an der Regent University.

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Getty Images Blac Chyna im Juni 2024

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Instagram / blacchyna Blac Chyna, Model

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Instagram / blacchyna Dream Kardashian mit ihrer Mutter Blac Chyna

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