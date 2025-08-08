Keine Affäre: Darum trennten sich Blac Chyna und Derrick

Reality-TV-Star Blac Chyna (37) und Musiker Derrick Milano (31) haben nach einem Jahr Verlobung ihre Beziehung beendet. Im Oktober 2024 hielt Derrick um die Hand seiner Partnerin an, mit der er seit 2023 zusammen war. Doch vergangenen Monat gaben beide auf Social Media bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. In einem Interview mit Entertainment Tonight erklärte die zweifache Mutter jetzt die Hintergründe. Sie betonte, dass die Entscheidung, die Verlobung zu beenden, von beiden gemeinsam getroffen wurde. "Nichts ist passiert. Niemand hat betrogen", stellte sie klar und verwies auf unterschiedliche Lebenswege als Grund für das Beziehungs-Aus.

Die 37-Jährige gab weiter an, dass sie sich auf andere Prioritäten konzentrieren wolle: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich wirklich auf mich selbst, meine Kinder und meine Spiritualität konzentrieren muss." Trotz der Trennung sei das Verhältnis zu Derrick Milano, mit dem sie vor ihrer Romanze befreundet war, weiterhin freundschaftlich. Die beiden unterstützen sich laut Just Jared weiterhin, folgen einander noch in den sozialen Medien und tauschen regelmäßig Neuigkeiten aus. Auch betonte sie, wie wichtig es sei, eine Beziehung zu beenden, bevor sie toxisch werde. "Manchmal bleiben Menschen zu lange in Beziehungen", erklärte sie.

Dass die beiden auch nach der Trennung in Kontakt bleiben, liegt wohl vor allem daran, dass sie ursprünglich als Freunde zusammengefunden hatten. Wie Blac Chyna erklärt, hat sich daran nichts geändert: "Es ist eine sehr gesunde Trennung." Die gemeinsame Vergangenheit als Freunde scheint als Basis für ein positives Miteinander nach der Trennung zu dienen. Für den Musiker und Reality-Star bedeutet die Trennung also nicht das Ende, sondern vielmehr einen neuen Lebensabschnitt.

Getty Images, Getty Images Collage: Derrick Milano, Blac Chyna

ActionPress / Backgrid Blac Chyna mit Derrick Milano bei ihrer Saloneröffnung, Juni 2024

Instagram / C7ejNlSpPNB Blac Chyna und Derrick Milano im Mai 2024