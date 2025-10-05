Dream Kardashian zeigt stolz Geschenk von North und Kim

Dream Renee Kardashian (8) präsentierte kürzlich in einem TikTok-Livestream ein besonderes Schmuckstück, das sie von ihrer Cousine North West (12) und ihrer Tante Kim Kardashian (44) geschenkt bekam. Die Achtjährige trug eine silberne Kette und betonte, wie wertvoll das Geschenk für sie sei: "North hat es für mich ausgesucht, und es ist nicht unecht." Begeistert fügte sie hinzu, dass auch Kim und deren Kinder Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) an dem großzügigen Geschenk beteiligt gewesen seien. Ihre Mutter Blac Chyna (37) kommentierte scherzhaft: "Das ganze Team hat sich daran beteiligt."

Während des Livestreams gewährte Dream den Zuschauern seltene Einblicke in ihr Privatleben. Sie erzählte, dass ihr Vater, Rob Kardashian (38), Armenisch spricht, betonte jedoch, dass sie selbst die Sprache nicht beherrsche. Ihre Mutter, die neben Dream auch den 12-jährigen King großzieht, sprach über ihre Erziehungsstrategie. Sie wünsche sich, dass ihre Kinder im Rampenlicht geschont würden: "Ich möchte, dass sie ihre Fantasie behalten und nicht von Kameras und Paparazzi überfordert werden." Sie sei sich bewusst, wie schnell die Kindheit vergehe, und setze alles daran, ihren Nachwuchs zu schützen.

Blac Chyna und Rob Kardashian, die seit Jahren getrennte Wege gehen, haben ihre Differenzen beigelegt und setzen sich nun gemeinsam für das Wohl ihrer Tochter ein. Nachdem das Co-Parenting lange angespannt war, gelingt es ihnen inzwischen, erfolgreich im Wechselmodell zusammenzuarbeiten, um Dream großzuziehen. Auch mit Tyga (35), dem Vater ihres älteren Sohnes, scheint Blac Chyna gut zu harmonieren. Ihre frühere Zeit im Rampenlicht mit der Familie Kardashian hat sie darauf vorbereitet, mit öffentlicher Aufmerksamkeit umzugehen – doch ihr größter Wunsch bleibt, dass Dream und King eine möglichst unbeschwerte Kindheit erleben können.

Dream Renee Kardashian im November 2024

Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

Dream Kardashian mit ihrer Mutter Blac Chyna