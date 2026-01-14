Blac Chyna mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex Twin Hector

Reality-TV-Star Blac Chyna (37) hat mit neuen Aussagen auf die Missbrauchsvorwürfe ihres Ex-Partners Twin Hector reagiert. In Gerichtsunterlagen, die sie am 30. Dezember 2025 einreichte, behauptet sie laut OK!, aus Notwehr gehandelt zu haben. Blac Chyna gibt an, Twin habe sie damals gewürgt und ihr ins Gesicht gespuckt. Die Vorwürfe, die ihr Ex in einer Klage im September 2024 erhoben hatte und auf die sie nun reagierte, stammen aus ihrer gemeinsamen dreijährigen Beziehung.

Der Streit soll sich zugetragen haben, während die TV-Bekanntheit dabei war, eine berufliche Reise vorzubereiten. Laut ihrer Schilderung eskalierte die Situation damals, weil Twin Hector ihre Bitte, die Wohnung zu verlassen, ignoriert habe. Blac Chyna, die sich in diesem Fall ohne rechtlichen Beistand selbst vertritt, sieht ihre Handlungen als Reaktion auf Twins Verhalten – eine Sichtweise, die sie nun gerichtlich darzulegen versucht. Die Klage des Ex-Partners wirft ihr hingegen vor, ihn während der Beziehung mehrfach verbal und körperlich angegriffen zu haben. Er sieht den Vorfall als Teil eines größeren mustergültigen Verhaltens.

Blac Chyna, bürgerlich Angela Renée White, ist vor allem durch ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten und ihr Leben in der Öffentlichkeit bekannt. Die Mutter von zwei Kindern kann auf eine bewegte Karriere als Model und Unternehmerin zurückblicken. In der Vergangenheit wurde immer wieder über ihre Beziehungen berichtet, die oft auch Thema in den sozialen Medien wurden. Der aktuelle Rechtsstreit zeigt einmal mehr, wie stark Blac Chynas Privatleben mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie möchte diese Tatsache nun scheinbar nutzen, um ihre Seite der Geschichte publik zu machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Blac Chyna, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Blac Chyna, Model