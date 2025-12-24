Blac Chyna klärt Beziehungschaos mit Rob Kardashian auf

Angela White, vielen besser bekannt als Blac Chyna (37), hat den Spekulationen um ihr Liebesleben nun selbst ein Ende gesetzt. Am Dienstag machte die Reality-Bekanntheit auf Instagram klar, dass aus einem Comeback mit ihrem Ex-Verlobten Rob Kardashian (38) nichts wird. Unter einem Beitrag schrieb sie: "Ratet mal, wer das Jahr als Single beendet?", dazu die deutliche Botschaft: "Ihr wusstet es, du und ich." Damit räumt die Rapperin kurz vor Jahresende mit den monatelangen Gerüchten auf, sie könne mit Rob, dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter Dream, doch wieder als Paar durchstarten.

Noch im Oktober hatte vieles nach vorsichtiger Annäherung ausgesehen. Bei einem Auftritt auf der Los Angeles Women's Expo erzählte Angela als Keynote-Speakerin laut TMZ, sie und Rob seien "am Heilen" und würden "mit dem Flow" gehen. Auf der Bühne sprach sie davon, die beiden seien "auf dem Weg" zurück zueinander, bezeichnete Rob als "meinen Menschen" und formte mit den Händen ein Herz, während das Publikum jubelte. Damals schwärmte sie von seinem Humor und verriet, sie könne sich sogar weiteren Nachwuchs mit ihm vorstellen, zwei "kleine, süße, pummelige Babys". Auch ein früherer Instagram-Post, in dem sie Rob mit den Worten "Diese Liebe ist für immer" markierte und er den Beitrag mit einem Like versah, hatte die Hoffnungen vieler Fans auf eine Reunion angefeuert.

Die Liebesgeschichte der beiden bleibt trotzdem eng mit ihrer Patchwork-Familie verknüpft. Angela und Rob kamen 2016 zusammen, im selben Jahr wurde Tochter Dream geboren. Für Angela ist das kleine Mädchen das zweite Kind neben Sohn King Cairo aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Tyga (36). Nach einer extrem turbulenten Trennung mit öffentlichem Rosenkrieg, Vorwürfen, Gerichtsverfahren und millionenschweren Klagen tasteten sich Angela und Teile des Kardashian-Clans in den vergangenen Jahren langsam wieder an ein halbwegs friedliches Miteinander heran. Angela betonte in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr ein respektvolles Verhältnis für Dream sei. Dass sie den aktuellen Beziehungsstatus nun so klar benennt, lässt zumindest Raum dafür, dass sich beide voll auf ihre Rolle als Eltern konzentrieren und abseits des Liebeschaos einen Weg im Alltag mit ihrer Tochter finden.

Vince Flores/ Startraks Photo Rob Kardashian und Blac Chyna

Getty Images Rob Kardashian im Oktober 2011 in Los Angeles

Instagram / blacchyna Blac Chyna und Dream Kardashian im Juni 2024