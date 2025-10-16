Blac Chyna und Rob Kardashian irritieren Fans mit Insta-Post

Blac Chyna (37), die sich mittlerweile Angela White nennt, hat mit einem überraschenden Instagram-Post für Aufregung gesorgt. Das Model, das einst mit dem Reality-TV-Star Rob Kardashian (38) verlobt war, teilte ein Foto von sich in einem makellosen weißen Outfit neben einem weißen Ferrari. Doch es war die Bildunterschrift, die die Fans in helle Aufregung versetzte: "Diese Liebe ist für immer", schrieb sie und markierte ihren Ex-Verlobten. Zu allem Überfluss drückte Rob dem Post auch noch ein "Gefällt mir" auf. Die mysteriöse Botschaft hat Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Ex-Paares neu entfacht – sie haben eine gemeinsame Tochter, die acht Jahre alte Dream.

Angela und Rob hatten eine turbulente Beziehung, die 2016 mit einer Verlobung begann, jedoch bereits 2017 unter äußerst unschönen Bedingungen endete. Während und nach der Trennung sorgten sie immer wieder für Schlagzeilen – von gegenseitigen Vorwürfen über häusliche Gewalt und Revenge Porn bis hin zu rechtlichen Auseinandersetzungen um ihre kurzlebige Reality-Show "Rob & Chyna" und das Sorgerecht ihrer Tochter. Trotz der Streitereien arbeiten die beiden mittlerweile als Eltern offenbar gut zusammen. In einem Interview mit People im August äußerte Angela: "Meine Co-Elternschaft mit Rob ist zu 100 Prozent fantastisch."

Abseits der öffentlichen Dramen hat Angela in den letzten Jahren offenbar eine besonnenere Haltung eingenommen und betonte, dass das Leben als Eltern vor allem gegenseitigen Respekt erfordert. Auch mit anderen Mitgliedern des Kardashian-Clans, darunter Kim (44) und Khloé (41), pflegt sie inzwischen zumindest einen zivilen Umgang. Dennoch war es jetzt eine große Überraschung, als sie Rob öffentlich eine solch emotionale Botschaft widmete. Ob der Post eine symbolische Geste oder ein echter Neuanfang ist, ist ungewiss – bei Fans löste er jedoch nostalgische Gefühle und neue Hoffnung aus.

Getty Images Blac Chyna und Robert Kardashian im Mai 2016 in Los Angeles

Getty Images Blac Chyna im Juni 2024 in Los Angeles

Getty Images Blac Chyna, 2024