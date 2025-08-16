Neue Filmrolle von Blac Chyna sorgt für hitzige Diskussionen

Angela White, besser bekannt als Blac Chyna (37), hat sich in einem Gespräch mit People zu ihrer neuesten Rolle geäußert. Im Biopic "Pardon Me" verkörpert sie die Aktivistin Bevelyn B. Williams, die durch ihren Einsatz gegen Abtreibungen bekannt wurde. Der Film sorgt schon jetzt für hitzige Diskussionen, doch die Schauspielerin zeigt sich unbeeindruckt von kritischen Stimmen: "Ich habe ein bisschen Gegenwind bekommen, aber das ist nichts, was ich nicht bewältigen kann", erklärt sie. Für die 37-Jährige bietet die Rolle eine besondere Herausforderung, der sie sich mit voller Überzeugung stellt.

Der Film behandelt das Leben von Bevelyn B. Williams, die 2020 landesweit Schlagzeilen machte, nachdem sie bei Protesten vor einer Planned-Parenthood-Klinik in Manhattan auffällig wurde. Bevelyn wurde schließlich 2024 wegen Verstößen gegen das FACE-Gesetz zu einer Haftstrafe verurteilt, da sie Mitarbeiter bedrängt und einen Eingang blockiert hatte. Im Januar 2025 kam dann eine überraschende Wendung: Bevelyn erhielt eine vollständige Begnadigung durch den US-Präsidenten Donald Trump (79), nur wenige Monate nach Beginn ihrer Haftzeit. Die Entscheidung sorgte landesweit für Aufsehen und beeinflusst bis heute die öffentliche Debatte über das Thema.

Für Angela White bleibt die Rolle mehr als nur eine berufliche Herausforderung. Sie erklärt, dass sie in der Unterhaltungsindustrie oft mit Erwartungen konfrontiert werde, einem bestimmten Bild zu entsprechen, doch sie nutze ihre Plattform, um andersartige Geschichten zu erzählen: "Die Entscheidung, diese Rolle zu übernehmen, fiel mir leicht." Mit dieser Einstellung will sie selbstbewusst zeigen, dass Schauspiel mehr ist, als nur Applaus zu bekommen und dass eine Rolle durchaus polarisieren darf, wie sie im Gespräch betont. Solche Aussagen scheinen zu ihrer aktuellen Lebensphilosophie zu passen, da sie sich seit einiger Zeit auch privat von ihrem früheren Image distanziert und einen neuen Weg eingeschlagen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blac Chyna im Juni 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna im September 2024