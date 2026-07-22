Blac Chyna erhebt heftige Vorwürfe gegen ihren Ex

Blac Chyna (38) erhebt neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund Twin Hector. In aktuellen Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, schildert der Realitystar, dass Twin Hector sie am 28. April 2026 im Laufe des Nachmittags und Abends wiederholt angerufen habe. Bei einem der Anrufe habe sie den Hörer abgenommen und ihn zehn Minuten lang schweigend gehört. Laut den Unterlagen soll er ihr gedroht haben: "Du kannst so lange weglaufen, wie du willst, aber du wirst dich nie vor mir verstecken können." Er soll ihr außerdem gesagt haben, sie solle besser nicht auflegen, und bestand darauf, das Recht zu haben, sie zu kontaktieren – auch gegen ihren Willen.

Blac Chyna beschreibt seinen Tonfall als "fixiert, besitzergreifend und nicht bereit, zu akzeptieren, dass unsere Beziehung beendet ist", und erklärt, sie sei "extrem verängstigt", dass er sie aufspüren und ihr oder jemandem aus ihrer Familie etwas antun könnte. Hinzu kommt eine Nachricht, die er ihr am 16. Juni geschickt hat und in der er fragte, in welcher Stadt sie sich befinde – auch das habe sie erschreckt. Blac Chyna gibt außerdem an, dass seine Lügen über sie ihrer Karriere geschadet hätten. Sie stemmt sich deshalb gegen seinen Versuch, ihre Gegenklage aus dem Weg zu räumen, und besteht darauf, dass ihre Klage weitergeführt wird.

Der Rechtsstreit zwischen den beiden hat eine längere Vorgeschichte. Twin Hector hatte Blac Chyna bereits im September 2024 wegen angeblicher Körperverletzung verklagt. Die Influencerin bestritt die Vorwürfe und reichte ihrerseits eine Gegenklage ein. In Unterlagen, die sie Ende 2025 einreichte, hatte sie erklärt, aus Notwehr gehandelt zu haben, und behauptete, Twin habe sie gewürgt und ihr ins Gesicht gespuckt. Die Vorwürfe beziehen sich auf Vorfälle aus ihrer gemeinsamen Beziehung, die nach eigenen Angaben rund drei Jahre dauerte.

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Getty Images Blac Chyna im Juni 2024 in Los Angeles

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Instagram / blacchyna Blac Chyna, Juli 2025

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Getty Images Blac Chyna, 2024