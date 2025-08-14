So läuft Co-Parenting von Blac Chyna und ihren Ex-Partnern

Blac Chyna (37), die mittlerweile wieder ihren Geburtsnamen Angela White verwendet, hat in einem neuen Interview mit People über das Co-Parenting mit ihren Ex-Partnern Rob Kardashian (38) und Tyga (35) gesprochen. Dabei zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin äußerst zufrieden. "Mein Co-Parenting mit Rob ist 100 Prozent fantastisch", erklärte sie. Nach Jahren öffentlicher Streitigkeiten hat sich das Verhältnis zu den Vätern ihrer beiden Kinder deutlich verbessert. Mit Tyga, dem Vater ihres Sohnes King Cairo, beschreibt sie die gemeinsame Erziehung ebenfalls als harmonisch: "Wir harmonieren bei der Erziehung perfekt." Beide Kinder, King Cairo (12) und Dream Kardashian (8), sind inzwischen im Wechselmodell bei ihren Eltern, was seit 2024 erfolgreich praktiziert wird.

In dem Gespräch betonte die Influencerin mehrfach, wie wichtig es sei, klare Grenzen zu wahren und Konflikte nicht vor den Kindern auszutragen. "Eltern, bitte benutzt eure Kinder nicht als Botschafter", warnte sie. Diese Regel habe sie für sich klar gesetzt, da sie ihren Kids eine stressfreie Kindheit ermöglichen möchte. Hinsichtlich der Kommunikation empfiehlt sie darüber hinaus technische Hilfsmittel wie Apps, um den Austausch zwischen Eltern zu regeln, wenn direkte Gespräche schwierig sind. Rückblickend auf ihre Erfahrungen machte sie anderen Eltern in ähnlichen Situationen Mut: "Ich verspreche euch, es wird besser."

Neben diesen positiven Einblicken in ihr Privatleben sorgt Blac Chyna auch beruflich für Schlagzeilen. Am 15. August startet ihr neuer Biopic "Pardon Me" in den Kinos, in dem sie die kontroverse Aktivistin Bevelyn B. Williams verkörpert. Für sie sei diese Rolle eine spannende Herausforderung, wie sie verriet: "Ich wusste, dass das Thema Diskussionen auslösen würde, aber genau deshalb habe ich zugesagt." Die selbstbewusste Unternehmerin betonte, wie wichtig es ihr sei, auch in der Unterhaltungsbranche neue Wege zu beschreiten und andere Frauen zu inspirieren.

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Juli 2025

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Blac Chyna mit Robert Kardashian

Getty Images Tyga, Rapper

