Elf Jahre Ehe: Harry Shum Jr. & Ehefrau haben kein Geheimnis

Seit fast elf Jahren sind Harry Shum Jr. (44) und Schauspielerin Shelby Rabara verheiratet. Nun verrät der Glee-Star, warum ihre Ehe bis heute so gut funktioniert. Bei der Premiere seines neuen Netflix-Films "Voicemails for Isabelle" in Los Angeles sprach der 44-Jährige mit dem Magazin People über seine Beziehung. Ein Patentrezept gebe es allerdings nicht: "Ich weiß nicht, ob ich ein Geheimnis habe", gestand Harry. Stattdessen gehe es darum, sich in den verschiedenen Lebensphasen immer wieder neu zu begegnen und einander auf unterschiedliche Weise zu lieben.

Für Harry verändert sich Liebe im Laufe einer Beziehung ständig. "Es braucht eine andere Art von Liebe [in jeder Phase]", erklärte er. Entscheidend sei, immer wieder herauszufinden, was der andere gerade brauche – und darüber offen zu kommunizieren. "Man kommuniziert manchmal durch Streit, manchmal durch Schweigen, manchmal einfach durch Taten." Gerade im Familienalltag mit ihrer siebenjährigen Tochter sei es außerdem wichtig, sich nicht nur als Eltern, sondern auch als Paar wahrzunehmen. Deshalb setzten die beiden bewusst auf kleine Überraschungen und gemeinsame Zeit. "Nicht nur ein Date-Abend, sondern auch einfach das Gefühl haben zu können, dass du nicht nur ein Elternteil bist. Du bist nicht nur Ehemann und Ehefrau."

Harry und Shelby gaben sich im November 2015 das Ja-Wort. Einem breiten Publikum wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Mike Chang in der Musicalserie "Glee" bekannt, später war er unter anderem in Grey's Anatomy als Dr. Benson Kwan zu sehen. Aktuell spielt er im Netflix-Film "Voicemails for Isabelle" den besten Freund der Hauptfigur – gespielt von Nick Robinson (31). Darin geht es um einen Mann, der versehentlich die Sprachnachrichten einer fremden Frau, gespielt von Zoey Deutch (31), abhört. "Ich glaube, Romanzen kommen gerade zurück, und wir brauchen mehr davon", sagte Harry gegenüber People.

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Getty Images Harry Shum Jr. und Shelby Rabara bei der Premiere von Netflix' "Voicemails for Isabelle" im Tudum Theater in Hollywood

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Imago Harry Shum Jr. bei der MPTF NextGen Summer Party in Los Angeles, Juni 2025

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Getty Images Die "Glee"-Besetzung bei der 68. Verleihung der Golden Globes