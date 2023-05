20. Staffel "Grey's Anatomy": Diese Stars sind mit dabei!

Wer kehrt ans Set zurück? Am Donnerstag flimmerte das zweiteilige Finale der 19. Staffel von Grey's Anatomy in den USA über die Bildschirme – die letzten beiden Episoden mit Show-Star Ellen Pompeo (Meredith Grey). Im Laufe der Jahre hatten sich die Fans der Arztserie auch schon von zahlreichen anderen beliebten Charakteren verabschieden müssen. Die Dreharbeiten zur 20. Staffel sollen schon bald beginnen – doch welche Schauspieler sind noch dabei?

Laut Deadline schlüpfen zwei Stars, die von Beginn an in der Show mitspielen, wieder in ihre Rollen: James Pickens Jr. alias Richard und Chandra Wilson (53) alias Bailey. Außerdem können sich die Zuschauer auch über Kim Raver (Teddy), Caterina Scorsone (Amelia) und Camilla Luddington (Jo) freuen. Ein paar der neueren Gesichter aus Staffel 19 sollen auch dabei sein: Unter anderem Harry Shum Junior, bekannt aus Glee und "Reign"-Star Adelaide Kane.

Vor wenigen Tagen bestätigte Produzentin Shonda Rhimes (53), dass für "Grey's Anatomy" noch kein Ende in Sicht ist: "Ich könnte eine sehr alte Dame sein, wenn wir die letzte Staffel erreichen, denn es scheint nicht aufzuhören, was wundervoll ist", erklärte sie gegenüber E! News und fügte hinzu: "Wir werden so lange eine Show bleiben, wie alle dabei sein wollen und so lange die Fans dabei sein wollen."

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

Instagram / caterinascorsone Kelly McCreary, Anthony Hill und Caterina Scorsone, "Grey's Anatomy"-Darsteller

Getty Images Ellen Pompeo und Shonda Rhimes

