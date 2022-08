Neu bei "Grey's Anatomy": So wurde Harry Shum Jr. empfangen

Da hat sich Harry Shum Jr. (40) bestimmt direkt wohlgefühlt! Der Schauspieler wurde durch seine Rolle in Glee bekannt, in der er neben seinem Gesang vor allem durch seine Tanzkünste auffiel. Jetzt probiert er etwas ganz anderes aus, denn er wird bei Grey's Anatomy in der Rolle des Assistenzarzts Benson "'Blue" Kwan neu zum Cast dazustoßen. Blue soll als Chirurgiepraktikant ins Grey Sloan Memorial Hospital kommen. Harry hat jetzt auch verraten, wie herzlich seine neuen Kollegen ihn am ersten Tag begrüßten!

Harry wurde von seinen Co-Stars wohl mit offenen Armen empfangen, wie er im Gespräch mit People erzählte. Die erste Begegnung mit den Veteranen der Serie, Chandra Wilson (53), James Pickens Jr. (67) und Ellen Pompeo (52), sei etwas ganz Besonderes gewesen. "Es war ein wirklich unvergesslicher Moment"; schwärmte der 40-Jährige. "Chandra gab mir diesen tollen und fast überlebenswichtigen Rat: 'Sei am Set einfach du selbst. Auch in der Serie und versuche, dir dabei treu zu bleiben'."

Harrys Kollegin Ellen hat ihn auch direkt in ein Ritual mit eingebunden. Sie überreichte Harry eine Pflanze, die er während der gesamten Dreharbeiten am Leben halten sollte. Das müssten alle machen, die einen Praktikanten in der Serie verkörpern. "Sie nahm sich viel Zeit für uns, gab uns gute Ratschläge und hieß uns einfach im OP willkommen!", verriet der Darsteller.

Getty Images Harry Shum Jr. bei der Premiere von "Awkwafina is Nora From Queens"

ABC / Grey's Anatomy Chandra Wilson als Miranda Bailey in "Grey's Anatomy"

ActionPress Meredith Grey (Ellen Pompeo) in "Grey's Anatomy"

