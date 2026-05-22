Figur gefeuert: Verlässt Harry Shum Jr. "Grey's Anatomy"?

In den vergangenen Folgen von Grey's Anatomy wurde Dr. Benson Kwan entlassen. Da die 22. Staffel der Krankenhausserie nun beinahe ihr Ende erreicht hat, stellt sich sicher vielen Fans die Frage: Bleibt Darsteller Harry Shum Jr. (44) ein Teil des Casts? Eine Frage, die der Schauspieler zum jetzigen Zeitpunkt selbst nicht beantworten kann. "Ich tappe genauso im Dunkeln wie das Publikum", meint er in einem Interview mit E! News. Auch wenn er das Schicksal seiner Figur nicht kennt, glaubt Harry fest daran, zurückkehren zu dürfen: "Aber für mich ist es eine Frage der Hoffnung. Wollen die Zuschauer, dass er geht, oder wollen sie, dass er ins Krankenhaus zurückkehrt?"

Abgesehen von der Ungewissheit für seine Figur findet Harry es super, dass auch die Ärzte im Grey Sloan Memorial Hospital Fehler machen können. "Ich finde es gut, dass die Ärzte auch mal Fehler machen, aber eben mit guten Absichten. Es lag nicht nur daran, dass er ein tollpatschiger Chaot war", betont der 44-Jährige. Allerdings hatte Bensons Fehler weitreichende Konsequenzen. Mit der Absicht, einen an Leberkrebs erkrankten Patienten vor dem Tod zu retten, verabreichte er diesem heimlich ein experimentelles Hydrogel. Als der Fall herauskam, nahm zunächst Miranda Bailey (Chandra Wilson, 56) die Schuld auf sich und schützte Benson. Chefarzt Richard Webber (James Pickens Jr., 71) kam jedoch dahinter und nahm beide schließlich in der vorletzten "Grey's Anatomy"-Folge beiseite. Während Benson gefeuert wird, wird Miranda bis auf Weiteres suspendiert.

Harry stieß 2022 zum Cast von "Grey's Anatomy". Sein Charakter Benson Kwan ist zwar intelligent und einfallsreich, aber auch ungeduldig und wetteifert gerne. Das macht seine Persönlichkeit sehr unstet und es scheint, als würde er zu überstürzten Entscheidungen neigen. Der "Shadowhunters"-Star fühlte sich offenbar dennoch wohl in der Rolle. Das könnte aber auch an der familiären Stimmung des Serien-Casts liegen. Bei seinem Einstieg verriet er gegenüber People, wie herzlich er empfangen wurde. "Es war ein wirklich unvergesslicher Moment", schwärmte er. Co-Star Chandra habe ihm direkt einen wichtigen Rat gegeben: "Chandra gab mir diesen tollen und fast überlebenswichtigen Rat: 'Sei am Set einfach du selbst. Auch in der Serie und versuche, dir dabei treu zu bleiben'."

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Imago Harry Shum Jr. bei der MPTF NextGen Summer Party in Los Angeles, Juni 2025

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© 2025 Disney. Kim Raver und Harry Shum Jr. in "Grey's Anatomy"

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Getty Images Harry Shum Jr., Schauspieler