Harry Shum Jr. (36) befindet sich völlig im Baby-Glück! Seit genau drei Jahren sind der Glee-Schauspieler und seine Liebste Shelby Rabara miteinander verheiratet – seit elf Jahren waren sie zuvor zusammen. Nun kann sich das Paar auf den nächsten gemeinsamen Schritt vorbereiten – denn der Mike Chang-Darsteller ließ am Sonntag nämlich eine besondere Bombe platzen: Der 36-Jährige verkündete mit süßen Fotos im Netz, dass er zum ersten Mal Papa wird!

Auf den Schnappschüssen auf seinem Instagram-Account fasst er Shelby liebevoll an die schon leicht sichtbar gewachsene Körpermitte und kommentierte das Pic nicht weiter – die Nachricht dahinter verstanden seine Follower aber natürlich trotzdem sofort und gratulierten den beiden überschwänglich. Auch die werdende Mutter teilte Bilder, auf denen sie und ihr Gatte vor Glück strahlen und ihren Babybauch streicheln.

Aber die Impressionen bieten noch mehr Anlass für Spekulationen: Die 35-Jährige trägt ein dunkelblaues Kleid – könnte das also auf männlichen Nachwuchs hindeuten? Andererseits befinden sich die Bald-Eltern in einem Park, in dem sie von rosafarbenen Blüten umgeben sind. Das wiederum würde für ein kleines Mädchen sprechen. Was meint ihr, verraten Harry und Shelby schon subtil das Baby-Geschlecht? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / harryshumjr Shelby Rabara und Harry Shum Jr.

Anzeige

Instagram / harryshumjr Schauspielehepaar Harry Shum Jr. und Shelby Rabara

Anzeige

Instagram / shelbyrabara Shelby Rabara und Harry Shum Jr.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de