Harry Styles' Ex Nadine Leopold erwartet ihr erstes Kind

Nadine Leopold (32) teilt süße Babynews mit ihren Fans: Das frühere Victoria's Secret-Model ist schwanger und erwartet sein erstes Kind. Die Österreicherin machte die Neuigkeit jetzt auf Instagram mit einer Babybauch-Collage öffentlich und schrieb dazu: "Das Beste kommt noch..." Besonders spannend für viele Beobachter ist dabei auch ihre Vergangenheit mit Harry Styles (32), mit dem Nadine vor Jahren kurz liiert gewesen sein soll. Nun steht für die Laufstegschönheit aber ein ganz neues Kapitel an, das sie ganz offenbar voller Vorfreude beginnt und ihre Community daran teilhaben lässt.

Bekannt wurde Nadine durch internationale Modejobs und Auftritte für große Labels. Mit ihrer Schwangerschaft rückt nun allerdings nicht das Berufsleben, sondern ihr Privatglück in den Mittelpunkt. Die werdende Mama ließ ihre Follower mit dem Baby-Update an einem besonderen Meilenstein teilhaben – Details zu dem Vater des Kindes oder dem errechneten Geburtstermin gab sie bislang jedoch noch nicht bekannt. Für ihre Fans startet damit auch eine neue Phase auf ihrem Profil, denn viele dürften ihre Schwangerschaftsreise nun besonders aufmerksam verfolgen.

Auch privat hat sich bei Nadine in den vergangenen Jahren einiges verändert. Das Model ist bereits seit Längerem mit Andrew Barclay liiert, mit dem sie sich im März 2022 verlobt hatte. Im Juli desselben Jahres folgte auch die Hochzeit, mit der Nadine den nächsten großen Schritt in ihrem Liebesleben ging. Die Baby-News setzen dieser Entwicklung nun ein weiteres persönliches Highlight hinzu. Statt alter Romanzen steht für die Influencerin und ihren Partner damit jetzt vor allem ihre gemeinsame Zukunft als Familie im Fokus.

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Getty Images Nadine Leopold bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" in London, März 2026

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Instagram / nadineleopold Ex-Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold, Juni 2026

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Getty Images Nadine Leopold 2018 bei der Victoria's Secret Fashion Show