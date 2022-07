Schon vor einer Woche: Model Nadine Leopold hat geheiratet

Nadine Leopold (28) ist offiziell vom Markt! Das schöne Model hatte im vergangenen März süße Neuigkeiten bekannt gemacht: Ihr Freund Andrew Barclay machte der Österreicherin einen Heiratsantrag – die Blondine nahm diesen überglücklich an. Wann genau sie den Bund der Ehe eingehen will, verriet sie anschließend nicht. Nun war es aber so weit: Wie Nadine jetzt verkündet, hat sie ihren Andrew Anfang Juli zum Mann genommen!

Auf ihrem Instagram-Profil postete der einstige Victoria's Secret-Star am Wochenende mehrere Bilder der großen Feier. In einem traumhaften weißen Kleid schritt die 28-Jährige vor den Traualtar – und das offenbar schon am 2. Juli! "Vor genau einer Woche habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Mein Herz ist so voll, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin!", schrieb Nadine und erklärte weiter, ihr persönliches Märchen sei wahr geworden.

Bei der Trauung waren auch einige Kolleginnen von Nadine anwesend: So teilte Lorena Rae (28) mehrere Schnappschüsse des Events in ihrer Instagram-Story und schwärmte dabei vor allem von der Braut: "Wie wunderschön war Nadine an ihrem Hochzeitstag?" Auch Model Devon Windsor (28) war eingeladen.

Anzeige

Instagram / nadineleopold Nadine Leopold und ihr Partner Andrew Barclay

Anzeige

Instagram / nadineleopold Nadine Leopold, Laufstegschönheit

Anzeige

Instagram / nadineleopold Gäste bei der Hochzeit von Nadine Leopold

Anzeige

Wie gefällt euch Nadines Hochzeits-Look? Ein Traum! Nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de