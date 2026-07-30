Harry Styles' Ex Nadine Leopold zeigt wachsenden Babybauch

Rund einen Monat nachdem Nadine Leopold (32) ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, meldet sich das ehemalige Victoria's Secret-Model mit einem neuen Update zurück. Auf Instagram teilte die 32-jährige Österreicherin jetzt ein Video, das ihren deutlich gewachsenen Babybauch zeigt. In einem goldenen Schwangerschafts-Outfit präsentiert sie stolz ihre Babykugel und schreibt dazu schlicht: "Zweites Trimester". Fans und Kolleginnen aus der Modewelt reagieren begeistert auf die süßen Einblicke.

Das erste Posting, mit dem sie die Schwangerschaft offiziell verkündete, war eine emotionale Bilderreihe mit ihrem damals noch kleineren Babybauch und positivem Schwangerschaftstest gewesen. Dazu schrieb sie die optimistische Botschaft "Das Beste kommt erst noch" unter die Aufnahmen und machte damit klar, wie sehr sie sich auf ihr Baby freut. Seitdem ist der Bauch der Laufstegschönheit sichtlich gewachsen – was bei ihren Followern für reichlich Begeisterung sorgt.

Das Baby, das Nadine erwartet, ist ihr erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Andrew Barclay. Die beiden hatten sich im März 2022 verlobt und noch im selben Jahr, im Juli, geheiratet. Fernab des Victoria's-Secret-Laufstegs ist Nadine einem breiteren Publikum übrigens auch durch ihre frühere Verbindung zu Musiker Harry Styles (32) bekannt, mit dem sie vor Jahren kurz zusammen gewesen sein soll.

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Getty Images Nadine Leopold bei der Victoria's Secret Fashion Show 2017

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Instagram / nadineleopold Nadine Leopold mit Babybauch, Juli 2026

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Imago Harry Styles, Sänger