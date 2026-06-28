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David Hasselhoff
Zweite Enkelin: David Hasselhoff ist wieder Opa geworden
Zweite Enkelin: David Hasselhoff ist wieder Opa gewordenGetty ImagesZur Bildergalerie

Zweite Enkelin: David Hasselhoff ist wieder Opa geworden

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min
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David Hasselhoff (73) darf sich erneut über Nachwuchs in der Familie freuen: Seine Tochter Taylor Hasselhoff-Fiore (36) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Der Schauspieler verkündete die freudige Neuigkeit jetzt auf Instagram und teilte ein rührendes Familienfoto, das Taylor zeigt, wie sie ihr Baby im Arm hält und ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Ihr Ehemann Madison Fiore steht dabei eng an ihrer Seite, legt ihr fürsorglich eine Hand auf die Schulter und blickt voller Stolz auf den kleinen Neuankömmling. Dazu schrieb der 73-Jährige: "Zweite Enkelin, Kennedy. Wow, sie ist perfekt, wie London." Damit verriet er auch gleich den Namen des Babys.

Die Geburt von Kennedy kommt nach einer schweren Zeit für die Familie: Taylors Mutter Pamela Bach starb im vergangenen Jahr mit nur 61 Jahren. Die freudige Nachricht setzt nun einen hoffnungsvollen Moment nach den schwierigen Monaten der Trauer. Dass die Familie Nachwuchs erwartete, war bereits seit Dezember 2025 bekannt. Damals hatte Taylor ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht – mit einer stimmungsvollen Bilderreihe gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Erstgeborenen London, die dabei einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt.

Die kleine London, Taylors erstes Kind mit Madison, erblickte im August 2024 das Licht der Welt. David ist für seine enge Bindung zu seiner Familie bekannt und schrieb schon nach Londons Geburt begeistert auf Instagram: "Ein weinender Opa. Sie ist perfekt, wow. Ich bin so gesegnet." Der "Knight Rider"-Star hat neben Taylor noch eine zweite Tochter namens Hayley (33).

David Hasselhoff beim Monte Carlo TV Festival im Juni 2019
Getty Images
David Hasselhoff beim Monte Carlo TV Festival im Juni 2019
Taylor Hasselhoff-Fiore mit Ehemann Madison und Tochter Kennedy, Juni 2026
Instagram / davidhasselhoff
Taylor Hasselhoff-Fiore mit Ehemann Madison und Tochter Kennedy, Juni 2026
David Hasselhoff und seine Töchter Hayley und Taylor Ann
Getty Images
David Hasselhoff und seine Töchter Hayley und Taylor Ann
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