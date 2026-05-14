David Hasselhoff meldet sich emotional auf Instagram

Viele Fans haben sich zuletzt Sorgen um David Hasselhoff (73) gemacht. Auf Fotos, die in den vergangenen Wochen kursierten, wirkte der 73-Jährige angegriffen – er war mit einer Gehhilfe zu sehen. Mehrere Operationen an Hüfte und Knie hatten dem Schauspieler zugesetzt. Jetzt meldet er sich mit einem emotionalen Instagram-Post aus seinem Zuhause in Los Angeles zurück und gibt Entwarnung. Auf einem neuen Foto sitzt er entspannt, vor ihm liegt eine weit geöffnete Rose. Dazu schreibt er zwei einfache, aber bedeutungsvolle Worte: "Still blooming" – zu Deutsch: "Immer noch am Blühen." Ein stilles, aber deutliches Zeichen, dass es ihm besser geht.

Das Bild enthält noch ein weiteres Detail, das Fans aufhorchen lässt: Im Hintergrund ist sein großes Idol David Bowie (†69) zu sehen. Der britische Musiker, der im Januar 2016 im Alter von 69 Jahren verstorben ist, hat Hasselhoff offenbar bis heute nicht losgelassen. Insbesondere Bowies Song "Heroes" – ein Lied über Mut und Stärke – begleitet den Schauspieler schon seit Jahren. Bei Live-Auftritten hat er ihn immer wieder zum Besten gegeben. Das Foto mit der Rose und dem Bowie-Motiv im Hintergrund ist sogar als limitierter Kunstdruck erhältlich, der aktuell für rund 2500 Euro angeboten wird.

Einen besonderen Grund zum Mitfiebern hat David an diesem Wochenende noch dazu: Beim Eurovision Song Contest, der am Samstag ab 20.15 Uhr in Wien im ARD ausgestrahlt wird, tritt mit Linda Lampenius eine alte Bekannte des Schauspielers an. Die 56-jährige finnische Violinistin, die einst als Gaststar in seiner Kultserie Baywatch zu sehen war, tritt mit dem Song "Liekinheitin" vor mehr als 100 Millionen Zuschauern an und kämpft um die Musik-Krone Europas. David lebt in Los Angeles, ist verheiratet und hat zwei Kinder – und er zeigt mit seinem aktuellen Post vor allem eines: Er bleibt in Kontakt mit den Menschen, die ihm folgen und ihn unterstützen.

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Instagram / davidhasselhoff David Hasselhoff, Mai 2026

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Getty Images David Hasselhoff beim Fotocall zu "Ze Network" in Köln, 24. Oktober 2022

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Getty Images David Hasselhoff, Schauspieler