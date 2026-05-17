Wie geht das? "Knight Rider"-Auto K.I.T.T. erhält Knöllchen

Was wäre eine "Knight Rider"-Geschichte ohne eine ordentliche Prise Chaos? Das Volo Museum im gleichnamigen Städtchen nördlich von Chicago hat kürzlich Post aus New York City bekommen – und zwar einen Strafzettel über 50 Dollar. Der Grund: K.I.T.T., das legendäre schwarze Pontiac Trans Am aus der Kultserie "Knight Rider" mit David Hasselhoff (73), soll auf dem Ocean Parkway in Brooklyn mit 14 km/h zu schnell unterwegs gewesen sein – und das in einer 40er-Zone, in der für Schulzonen besonders strenge Regeln gelten. Das Problem dabei: Das Fahrzeug steht seit Jahren unbeweglich im Museum in Illinois. In einem Social-Media-Post vom 7. Mai veröffentlichte das Museum eine Kopie des Bußgeldbescheids und ließ die Welt wissen: "Das ist 100% echt ... So etwas kann man sich nicht ausdenken!"

Eine Überwachungskamera in New York hatte ein schwarzes Auto aufgezeichnet, das dem berühmten Fernsehwagen täuschend ähnlich sieht. Auf dem Foto ist ein personalisiertes Kennzeichen aus Kalifornien mit der Aufschrift "KNIGHT" zu erkennen. Das städtische System verknüpfte dieses Kennzeichen offenbar automatisch mit dem Museum in Illinois und schickte den Bescheid dorthin. Jim Wojdyla, Marketingdirektor des Museums, erklärte gegenüber CBS News Chicago: "Die Tatsache, dass wir rechtlich an eine Filmrequisite gebunden sind, ist interessant. Wir sind bekannt für unsere Hollywood-Autos aus Film und Fernsehen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir von einem Ticket in New York über Kennzeichen in Kalifornien mit dem Volo Museum in Illinois in Verbindung gebracht wurden." Das Museum hat eine Anhörung beantragt, um den Bescheid anzufechten. Das New Yorker Finanzamt teilte mit, man prüfe die Angelegenheit. Für Heiterkeit sorgte das Museum außerdem mit einem Online-Aufruf: "Hat jemand Hasselhoffs Nummer? Er schuldet uns 42 Euro!!!!"

Der Wagen im Volo Museum ist übrigens keine originale Serienrequisite, sondern eine Nachbildung, die 1991 vom Automobilkünstler Mark Scricani nach den originalen Produktionsplänen der Serie gefertigt wurde. Einst gehörte das Fahrzeug George Barris, dem Designer des Batmobils aus der "Batman"-Fernsehserie der 1960er Jahre, der auch an der Produktion von "Knight Rider" mitwirkte und den Wagen sogar signiert hat. Das Original lief von 1982 bis 1986 auf NBC – mit David Hasselhoff in der Hauptrolle des Verbrecherjägers Michael Knight. Für seine Rolle als K.I.T.T.-Fahrer ist der Schauspieler bis heute bekannt, auch wenn er sich in der Vergangenheit von so manchem Andenken an seine Fernsehkarriere getrennt hat.

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Getty Images K.I.T.T. bei der Premiere von NBCs "Knight Rider" in der Playboy Mansion, Los Angeles, 12. Februar 2008

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Getty Images David Hasselhoff bei "Zum Allerletzten Mal: Der Große Schlagerabschied!" im Oktober 2022

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"