David Hasselhoff kränklich: Rollstuhl-Bilder alarmieren Fans

David Hasselhoff (73) hat erneut Sorgen um seine Gesundheit ausgelöst: In Los Angeles wurde der frühere Baywatch-Star im Rollstuhl gesichtet, als er nach einem Termin in einer Physiotherapiepraxis zu einem wartenden Auto gebracht wurde. Fotos, die der britischen Zeitung Daily Mail vorliegen, zeigen den 73-Jährigen mit grauen Haaren, deutlich abgemagert und mit bandagiertem Knöchel. An seiner Seite ist seine Ehefrau Hayley Roberts (46), die sich liebevoll um den Schauspieler kümmert und ihm beim Einsteigen hilft. Viele Fans sind aufgrund des Gesundheitszustands des Schauspielers alarmiert.

Wie Daily Mail weiter berichtet, hatte David bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass ihm eine Knie-OP bevorsteht, nachdem er damals humpelnd am Flughafen von Los Angeles gesichtet worden war. Der Eingriff soll jedoch größer ausgefallen sein: Ein Sprecher des Hollywoodstars bestätigte dem Blatt, dass David sowohl am Knie als auch an der Hüfte operiert worden sei. Gleichzeitig stellte er klar, dass es dem Serienliebling nach den Eingriffen inzwischen besser gehe und er sich voll auf seine Reha konzentriere. Dennoch hält sich der "Knight Rider"-Darsteller seit Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

David ist vor allem durch seine Rolle als Rettungsschwimmer Mitch Buchannon in der Kultserie "Baywatch" weltberühmt geworden. In seinem Privatleben musste er zuletzt einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Im März 2025 verstarb seine Ex-Frau und frühere "Baywatch"-Kollegin Pamela Bach im Alter von 61 Jahren. Die beiden waren von 1989 bis 2006 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Seit 2018 ist David mit der aus Wales stammenden Hayley Roberts verheiratet, die er 2011 kennengelernt hatte und mit der er sich in Puglia, Italien, das Jawort gab. Das Paar zeigt sich öffentlich meist sehr verbunden und verbringt viel Zeit gemeinsam, ob auf Reisen oder bei kleineren Auftritten. Auch jetzt weicht Hayley bei den Terminen zur Rehabilitation offenbar nicht von seiner Seite und begleitet ihn sichtbar eng durch die gesundheitlich schwierige Phase.

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Getty Images David Hasselhoff, Sänger und Schauspieler

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Instagram / davidhasselhoff David Hasselhoff, Mai 2026

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Getty Images David Hasselhoff mit seiner Frau Hayley Roberts, November 2022