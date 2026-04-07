Erstmals nach OP: David Hasselhoff zeigt sich öffentlich

David Hasselhoff (73) wurde am Montag zum ersten Mal seit Monaten wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Der 73-jährige Baywatch-Star unternahm in Begleitung seiner Ehefrau Hayley Roberts (45) einen Spaziergang in der Natur von Calabasas in Kalifornien. Dabei musste er sich auf zwei Wanderstöcke stützen, um das unebene Gelände zu bewältigen. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte gegenüber Daily Mail, dass David sowohl eine Knie- als auch eine Hüftoperation hinter sich hat. Der Vertreter fügte hinzu, dass es dem Schauspieler mittlerweile gut geht und er sich auf seine Genesung konzentriert.

Bei dem Ausflug trug David ein hellgraues T-Shirt und eine dunkle Jogginghose. Seine einst dunklen Haare sind mittlerweile größtenteils grau und wurden von einer schwarzen Kappe verdeckt. Außerdem trug er eine dunkle Sonnenbrille mit Plastikrahmen. Seine 45-jährige Ehefrau, die fast drei Jahrzehnte jünger ist als er, stand ihm zur Seite und half ihm offenbar bei der Wanderung. Hayley griff ihm an einem Punkt am Arm, um ihn zu stabilisieren, und wurde auch dabei gesehen, wie sie ihre Hände an seine Seiten legte, um ihm Halt zu geben. Zuletzt war David im Juli 2025 öffentlich gesichtet worden, als er am Flughafen LAX in Los Angeles unterwegs war und dort zeitweise im Rollstuhl geschoben werden musste.

Der Ausflug in die Natur erfolgte gut ein Jahr nach dem tragischen Tod von Davids zweiter Ehefrau und ehemaliger Baywatch-Kollegin Pamela Bach. Die 62-Jährige wurde im März 2025 leblos in ihrem Zuhause aufgefunden. Laut Angaben beging sie Suizid. David und Pamela waren von 1989 bis 2006 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter: Taylor Hasselhoff-Fiore und Hayley Hasselhoff (33). Die beiden hatten sich 1986 am Set seiner Science-Fiction-Serie "Knight Rider" kennengelernt und sich 1989 wiedergetroffen, als Pamela in "Baywatch" besetzt wurde. Seit 2011 ist David mit der aus Wales stammenden Hayley Roberts zusammen, die beiden heirateten 2018 in der italienischen Region Apulien.

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Getty Images David Hasselhoff, Sänger und Schauspieler

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Tim P. Whitby/Getty Images Hayley Roberts

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Getty Images Hayley Roberts and David Hasselhoff MTV Europe Music Awars 2022