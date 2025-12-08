Babynews: David Hasselhoffs Tochter Taylor wird wieder Mama

Taylor Ann Hasselhoff (35) hat jetzt verkündet, dass sie erneut Mutter wird. Die Tochter von David Hasselhoff (73) teilte auf Instagram mehrere Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Madison Fiore und der gemeinsamen Tochter London zeigen. Doch besonders ein Bild sorgte für Aufsehen: Darauf hält die werdende Mama ein Ultraschallbild in der Hand, während ihre kleine Tochter einen Schwangerschaftstest umklammert. Unter die herzerwärmenden Weihnachtsfotos schrieb sie: "Frohe Weihnachten von den Fiores! Kleine Überraschung für euch auf dem letzten Slide." Es ist die zweite Schwangerschaft der 35-Jährigen, nachdem ihre erste Tochter vor etwa einem Jahr das Licht der Welt erblickte.

Die erfreuliche Nachricht kommt nur neun Monate nach einem tragischen Verlust in Taylors Familie. Ihre Mutter Pamela Bach nahm sich im März dieses Jahres das Leben, was die Familie sehr erschütterte. In einem emotionalen Beitrag schrieb sie damals auf der Plattform: "Ich würde alles auf der Welt dafür geben, dich noch einmal zu umarmen, mein ewiger Engel." Trotz dieser schwierigen Zeit scheint sie mit der Aussicht auf neues Leben ihrer Familie nun wieder nach vorne zu blicken und Freude zu teilen. Auch Opa David Hasselhoff dürfte von den Neuigkeiten begeistert sein.

Die Nachricht der Geburt seiner ersten Enkelin hatte David damals sogar selbst verkündet. Er postete auf Instagram ein Foto, auf dem er die kleine London stolz in den Armen hält, und schrieb dazu: "Ein weinender Opa. Sie ist perfekt, wow. Ich bin so gesegnet." In einer Story verriet der Ex-Baywatch-Star damals auch den Namen seiner Enkeltochter und zeigte ein bewegendes Bild von Taylor im Krankenhausbett mit den Worten: "Ich liebe euch – Tay und London – für immer".

Getty Images Schauspieler David Hasselhoff und seine Tochter Taylor Ann Hasselhoff

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach und Taylor Hasselhoff

Instagram / tay Taylor Ann Hasselhoff und ihre Tochter London im August 2024