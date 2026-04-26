Fans in Sorge: David Hasselhoff ist mit Gehhilfen unterwegs

Fans von David Hasselhoff (73) treibt dieser Anblick die Sorgenfalten auf die Stirn: Der 73-Jährige wurde nach seinen Knie- und Hüftoperationen jetzt mit einer Gehhilfe in den Straßen von Los Angeles gesichtet. Gestützt auf eine Apparatur, deren Griffe laut Bunte einem Rollator ähneln, steuerte er über einen Parkplatz – dicht an seiner Seite war wie gewohnt Ehefrau Hayley Roberts (45), die ihren Mann aufmerksam begleitete. Diese neuen Aufnahmen folgen auf eine längere Leidensgeschichte: Die TV-Ikone litt jahrelang unter starken Schmerzen und war zeitweise sogar auf einen Rollstuhl angewiesen, bevor die notwendigen medizinischen Eingriffe im Frühjahr 2026 endlich erfolgen konnten.

Die Bilder mögen beunruhigend wirken, doch ein Sprecher des Schauspielers gab bereits gegenüber Page Six Entwarnung. "Er ist in der Physiotherapie, macht Fortschritte und fühlt sich gut", ließ das Management verlauten. David selbst scheint seine eingeschränkte Mobilität mit dem ihm eigenen Humor zu tragen. Bereits vor den Operationen scherzte er über seinen körperlichen Verschleiß und verkündete mit einem Augenzwinkern, dass er nach all den Jahren voller Stunts wohl schlicht "ein paar neue Stoßdämpfer" brauche. Dieser Optimismus prägt nun auch seine Rehabilitation, in der er diszipliniert an seiner Rückkehr zur alten Stärke arbeitet.

Hinter den Kulissen bewältigte der "Baywatch"-Star zuletzt jedoch mehr als nur gesundheitliche Hürden. Der Tod seiner Ex-Frau Pamela Bach im März 2025 traf die Familie schwer, woraufhin sich David intensiv um die gemeinsamen Töchter kümmerte. In dieser privaten Phase bildeten er und Hayley eine eingeschworene Einheit, die sich zuletzt sogar bei ersten Wanderungen mit Trekkingstöcken in Kalifornien zeigte. Obwohl die Gehhilfen wie ein Rückschritt wirken mögen, liegt der Fokus des Paares klar auf der Genesung – damit der Kultstar bald wieder ohne fremde Hilfe und mit gewohntem Schwung im Rampenlicht stehen kann.

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Getty Images David Hasselhoff beim Fotocall zu "Ze Network" in Köln, 24. Oktober 2022

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Getty Images David Hasselhoff mit seiner Frau Hayley Roberts, November 2022

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Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach