Hier wandert David Hasselhoff erstmals öffentlich seit OP

David Hasselhoff (73) zeigt sich bei einer Wanderung in Calabasas, Kalifornien, erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Der Schauspieler war gemeinsam mit seiner Ehefrau Hayley Roberts (45) unterwegs und bewältigte dabei unwegsames Gelände abseits der markierten Wege. Auf Trekkingstöcke gestützt bahnte sich die Baywatch-Legende ihren Weg durch hohes Gras. Seine Frau griff ihm immer wieder unterstützend unter den Arm und legte ihre Hände um seine Hüfte, um ihm zusätzlichen Halt zu geben. Beide trugen Sportkleidung sowie Sonnenbrillen und Baseballcaps. Trotz der sichtbaren körperlichen Einschränkungen wirkte David fit und trainiert.

Die Wanderung markiert einen weiteren Schritt in der Genesung des Schauspielers nach seinen kürzlich durchgeführten Operationen an Knie und Hüfte. Im vergangenen Jahr war David noch auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen und wurde in diesem am Flughafen von Los Angeles sowie in Cancún, Mexiko, gesehen. Laut Bild habe der Hauptdarsteller der Kultserie "Knight Rider" bereits damals Fotografen gegenüber eine anstehende Knieoperation erwähnt. Nun konzentriert sich der 73-Jährige, der schon bald einen Gastauftritt im "Baywatch"-Reboot haben könnte, offenbar vollends auf seine Erholung und scheint auf einem guten Weg zu sein.

David ist nicht nur für seine schauspielerische Leistung, sondern auch für seine körperliche Fitness trotz seines fortgeschrittenen Alters bekannt. Der Schauspieler wurde in der Vergangenheit vor allem durch seine Rolle in der Kultserie "Baywatch" sowie als Sänger mit Hits wie "Looking for Freedom" bekannt. Aus Davids erster Ehe mit Schauspielerin Pamela Bach stammen die beiden Töchter Taylor Hasselhoff-Fiore und Hayley Hasselhoff. Seine Ex-Frau verstarb vor einem Jahr im Alter von 62 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles. Seit 2018 ist David mit Hayley Roberts verheiratet, die ihm bei seinem Genesungsprozess zur Seite steht.

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Getty Images Hayley Roberts and David Hasselhoff MTV Europe Music Awars 2022

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All American TV, Inc./Getty Images David Hasselhoff in "Baywatch"

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Getty Images David Hasselhoff bei "Zum Allerletzten Mal: Der Große Schlagerabschied!" im Oktober 2022