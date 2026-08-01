Statt Ryan Reynolds: Dieser Star wäre fast Deadpool geworden

Heute ist Ryan Reynolds (49) aus der Rolle des frechen Marvel-Antihelden Deadpool kaum noch wegzudenken. Spätestens seit dem ersten Solo-Film von 2016 begeistert der Schauspieler Fans weltweit mit seinem schlagfertigen Humor und machte die Filmreihe zu einem riesigen Kinoerfolg. Umso größer war die Euphorie, als der Schauspieler erst kürzlich bestätigte, dass die Reihe fortgesetzt wird. Doch beinahe wäre ein anderer Serienliebling in das ikonische rot-schwarze Kostüm geschlüpft, wie das Portal Just Jared jetzt berichtet. Und der ist ebenfalls kein Unbekannter.

Wie Schauspieler Jensen Ackles (48) bei einer Fanveranstaltung verriet, befand er sich damals in Gesprächen für die Rolle des Deadpool. Letztendlich kam es jedoch nicht dazu, weil er zeitlich verhindert war. Welches Projekt ihn damals band, verriet der Schauspieler zwar nicht – allerdings wird vermutet, dass seine Verpflichtungen für die Erfolgsserie "Supernatural" einer Zusage im Weg standen. Am Ende erhielt Ryan den Zuschlag und prägte die Figur nachhaltig.

Rückblickend sieht Jensen die Entwicklung gelassen. Besonders mit Blick auf seine Ex-Freundin Morena Baccarin (47), die später Deadpools große Liebe Vanessa spielte, scherzte er, dass gemeinsame Dreharbeiten wohl etwas unangenehm geworden wären. Deshalb sei es vermutlich besser gewesen, dass alles so gekommen sei. Trotzdem gibt der Schauspieler zu, dass er den Film bis heute "wirklich, wirklich" liebe und sich beim Anschauen manchmal frage, wie viel Spaß ihm die Rolle gemacht hätte.

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Getty Images Auf der Bühne beim Fanatics Fest NYC 2026: Ryan Reynolds spricht im Jacob Javits Center

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Getty Images Ryan Reynolds im Deadpool-Cosplay spricht bei der Marvel Studios Hall H Präsentation auf der San Diego Comic-Con 2026

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Imago Premiere von Amazons "Countdown" in Los Angeles: Jensen Ackles auf dem roten Teppich