"Großartig": Ryan Reynolds bestätigt neuen "Deadpool"-Film

Ryan Reynolds (49) bringt die Fans zum Ausrasten: Auf dem Fanatics Fest 2026 in New York hat der Hollywoodstar jetzt ganz offiziell bestätigt, dass Deadpool zurück auf die Leinwand kommt – ein weiterer Film rund um den kultigen Antihelden ist in Arbeit. Wie das Portal Today erinnert, hatte Ryan noch im April 2024 erklärt, er schreibe zwar an einem neuen Projekt, könne sich aber kaum vorstellen, Deadpool erneut komplett ins Zentrum zu stellen. Umso größer war der Jubel, als der Schauspieler nun live auf der Bühne klarstellte, dass die Abenteuer des redseligen Söldners noch nicht vorbei sind und die Reihe fortgesetzt wird.

Vor den anwesenden Fans verriet Ryan, dass ihn vor allem noch ungenutztes Material aus den Comics reizt. "Es gibt einige echte Insider-Perlen, die meiner Meinung nach in den Filmen noch fehlen. Ich glaube, auch aus den Comics gibt es noch einige weniger bekannte, aber großartige Elemente", erklärte der Marvelstar auf dem Festival. Dann legte er nach: "Es kommt noch etwas. Irgendwann wird es wohl – zumindest ansatzweise – einen weiteren 'Deadpool'-Film geben. Es wird großartig." Konkrete Details zu "Deadpool 4", wie Story, Cast oder Starttermin, ließ er zwar offen, machte aber deutlich, dass er Wiederholungen unbedingt vermeiden möchte und die Reihe sich frisch anfühlen soll. Ob Deadpool am Ende wieder einen Soloauftritt hinlegt oder in einem größeren Superhelden-Team auftaucht, ließ Ryan bewusst unbeantwortet.

Mit den neuen Aussagen auf dem Fanatics Fest schlägt Ryan ein weiteres Kapitel in seiner ganz besonderen Beziehung zu der Figur auf, mit der er den größten Erfolg seiner Karriere feierte. Der Kanadier hatte in Interviews immer wieder betont, wie viel Spaß ihm der respektlose Humor des Antihelden mache, gleichzeitig achtet der vierfache Vater aber darauf, Beruf und Familienleben in Einklang zu bringen. Privat zeigt sich der Filmstar gern von seiner bodenständigen Seite: Mit seiner Frau Blake Lively (38) pflegt er auf Social Media einen humorvollen Umgang, macht sich regelmäßig selbst zum Gespött und gewährt Fans hin und wieder kleine Einblicke in ihren Alltag.

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ActionPress/Collection Christophel Ryan Reynolds in "Deadpool 2"

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Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der New-York-Premiere von "Another Simple Favor", April 2025