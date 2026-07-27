Ryan Reynolds bedankt sich auf Comic-Con bei "Deadpool"-Fans

Verkleidet als sein berühmtester Charakter tauchte Ryan Reynolds (49) am vergangenen Samstag überraschend bei der Comic-Con in San Diego auf. Der Schauspieler schlüpfte in sein Deadpool-Kostüm und mischte sich unter die Fans auf dem Gelände des San Diego Convention Centers. Im Anschluss teilte er auf X ein Video seines heimlichen Besuchs und richtete sich mit bewegenden Worten an die Fangemeinde: "Die Fans haben Deadpool vor so vielen Jahren erst möglich gemacht. Gestern, zehn Jahre nach dem ersten Film und genau zwei Jahre nach Deadpool & Wolverine, habe ich mich so glücklich gefühlt, auf dem Comic-Con-Gelände mit all denen zusammen zu sein, deren rückhaltlose Hingabe so viel Freude in diese Welt bringt."

Der Überraschungsauftritt gipfelte in einem witzigen Moment auf der Bühne in der Hall H, dem großen Marvel-Präsentationssaal der Veranstaltung. Robert Downey Junior (61) rief Ryan zu sich, als er dort gemeinsam mit seinen "Avengers: Doomsday"-Kollegen stand. "Wer ist das mit den Schwertern und so?", fragte der Darsteller des Doctor Doom ins Mikrofon. Ryan antwortete schlagfertig: "Langjähriger Hörer, Erstanrufer. Das scheint eine ziemlich teure Art zu sein, einen Film anzukündigen. Wann fangt ihr an zu drehen?" Damit heizte er die Spekulationen um einen vierten "Deadpool"-Film weiter an. Bereits kurz zuvor hatte er beim Fantastic Fest in New York angedeutet, dass ein weiterer Teil in Planung ist.

Über Doctor Doom sind inzwischen auch schon einige Details bekannt. Vor wenigen Wochen wurde klar: Robert Downey Jr. kehrt zwar ins Marvel-Universum zurück, aber eben nicht als Tony Stark, sondern als Victor von Doom. Und genau das sorgt seit der großen Comic-Con-Enthüllung 2024 für Kopfzerbrechen bei den Fans. Denn viele fragen sich, warum der neue Marvel-Schurke dem verstorbenen Iron Man so ähnlich sieht. Die Regisseure Joe Russo (55) und Anthony Russo (56) versprachen damals in einem Interview mit dem Soundsphere-Magazin, dass "Avengers: Doomsday" diese Doppelbesetzung erklären werde. Und die Antwort soll alle überraschen. Joe nannte das Ganze ein "gigantisches Experiment", das "noch niemand gewagt hat". Man werde erst im Kino sehen, in welche "komplett neue Richtung" es mit dem Film gehe.

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Getty Images Ryan Reynolds bei Disneys Emmy Season Toast to TV in West Hollywood, April 2026

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Getty Images Ryan Reynolds im Deadpool-Cosplay spricht bei der Marvel Studios Hall H Präsentation auf der San Diego Comic-Con 2026

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego