Mordprozess und Knast: So dramatisch war O.J. Simpsons Leben

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass O.J. Simpson (✝76) gestorben ist. Der US-Amerikaner verlor den Kampf gegen den Krebs. Der ehemalige Footballstar war auf der Position des Running Backs bei den Buffalo Bills bekannt geworden. 1978 ging er noch für zwei Spielzeiten zu den San Francisco 49ers, bevor er ein Jahr später zurücktrat. Danach verschlug es ihn in die Film- und TV-Branche. Unter anderem spielte er bei mehreren Teilen der "Naked-Gun"-Komödien mit und schaffte es in zahlreiche Fernsehsendungen.

Im Jahr 1994 wurde O.J. jedoch des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35) und ihrem Freund Ronald Goldman angeklagt. Der Gerichtsprozess zog sich über mehrere Monate. Letztendlich wurde der ehemalige Sportler zwar 1995 freigesprochen, doch seine Karriere und sein Ruf erholten sich nie wieder.

Im Jahr 2007 wurde O.J. erneut verhaftet, nachdem er und mehrere andere Männer in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen waren und Erinnerungsstücke mitgenommen hatten, von denen er zuvor behauptete, sie seien ihm gestohlen worden. Ein Jahr später wurde er unter anderem wegen bewaffnetem Raub und Entführung schuldig gesprochen und musste deswegen für neun Jahre in Haft. 2017 wurde er auf Bewährung entlassen.

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 1995

Getty Images O.J. Simpson

