O.J. Simpson-Nachlass: Kim Kardashian kämpft um Erbstücke

Kim Kardashian (44) kämpft derzeit verzweifelt darum, Erinnerungsstücke ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian Senior (✝59) aus dem Nachlass von O.J. Simpson (✝76) zurückzuerlangen. Wie das Magazin People berichtete, versuchte Kim zuletzt bei einer Auktion mit einem großzügigen Gebot, eine Bibel ihres Vaters zurückzukaufen, die dieser zu Lebzeiten seinem langjährigen Freund, dem kürzlich verstorbenen Ex-Footballstar O.J., geschenkt hatte. Trotz ihres Angebots über 13.140 Euro verlor Kim den Bieterkampf und die Bibel ging für beeindruckende 70.080 Euro an einen anonymen Bieter.

Die Bibel ist jedoch nicht das einzige Erinnerungsstück von Robert, das sich im Besitz von O.J. befinden soll. Laut einem Insider beunruhigen Kim und den Rest der Familie weitere persönliche Briefe und Unterlagen, die möglicherweise ebenfalls beim Nachlass von O.J. lagern könnten. Da es sich bei den Briefen um private Korrespondenz zwischen Robert und O.J. handelt, scheint der Gedanke, dass sensible Inhalte in fremde Hände geraten könnten, für die Familie beängstigend zu sein. Auch im Hintergrund der Nachlassverwaltung entstanden zuletzt neue Konflikte: Der Nachlassverwalter wirft O.J.s Sohn Justin Simpson vor, illegal Immobilienbesitz an sich gebracht und sich geweigert zu haben, sowohl das Anwesen als auch Geldbeträge zurückzugeben. Es könnten auch für die Familie Kardashian damit rechtliche Hürden drohen, wenn sie weitere Andenken zurückgewinnen wollen.

Die enge Freundschaft zwischen Robert Kardashian Sr. und O.J. Simpson reicht zurück bis in die 1960er Jahre, als sich beide an der University of Southern California begegneten. Ihre Verbindung bestand auch durch gemeinsame Geschäftsprojekte, etwa der Gründung der Frozen-Yogurt-Kette Juice Inc. oder einer Produktionsfirma für Musikvideos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Kardashian und O.J. Simpson im Gerichtssaal 1995

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Robert Kardashian Sr.

Anzeige Anzeige