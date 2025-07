O.J. Simpsons Anwälte loben Verteidigungsteam von P. Diddy

Die Anwälte des verstorbenen O.J. Simpson (✝76), Robert Shapiro (82) und Alan Dershowitz, meldeten sich nach dem jüngsten Urteil im Fall von P. Diddy (55) zu Wort. In einem Verfahren, das nach weniger als drei Tagen Beratung zu einem teilweisen Schuldspruch führte, wurde Diddy für schuldig befunden, zweimal Menschen zur Prostitution transportiert zu haben. Vom Vorwurf der Verschwörung zur Schleusung und des Menschenhandels wurde er jedoch freigesprochen. Robert lobte das Verteidigungsteam von Diddy als "ausgezeichnet" und erklärte gegenüber Fox News Digital: "Ein Freispruch in einem Bundesprozess ist äußerst selten, und die Anwälte haben hervorragende Arbeit geleistet." Alan fügte hinzu, dass es klug war, Diddy – wie einst O.J. – nicht in den Zeugenstand zu rufen.

Diddy war im September 2024 verhaftet worden und hatte auf alle Anklagepunkte, einschließlich schwerwiegender Vorwürfe wie Menschenhandel, nicht schuldig plädiert. Nach der Urteilsverkündung bezeichneten seine Anwälte den Tag als bedeutenden Sieg, betonten jedoch, dass ihr Kampf noch lange nicht vorbei sei. Ein Antrag auf Kautionsfreilassung wurde vom Richter abgelehnt, was Alan als "rachsüchtig und falsch" kritisierte. Der ehemalige Musikmogul bleibt bis zu seiner geplanten Urteilsverkündung am 3. Oktober in Untersuchungshaft. Seiner Verteidigung zufolge stellte das Urteil eine wichtige Botschaft dar: "Es zeigt die Macht der Geschworenen, sich gegen Regierungsbehörden zu behaupten", so Alan weiter.

Robert und Alan, beide zentrale Figuren aus O.J. Simpsons legendärem Verteidigungsteam der 1990er Jahre, reflektierten in diesem Zusammenhang auch über ihre damalige Zusammenarbeit. Die beiden waren Teil des sogenannten "Dream-Teams", das O.J. 1995 in einem aufsehenerregenden Mordprozess verteidigte und schließlich einen Freispruch erzielte. Trotz des Freispruchs wurde O.J. später in einem Zivilprozess für den Tod von Nicole Brown Simpson und Ron Goldman verantwortlich gemacht und zu Schadensersatzzahlungen verurteilt. Robert und Alan zeichneten sich durch ihre Expertise und Strategie aus – Eigenschaften, die sie auch im aktuellen Fall von Diddy erneut hervorhoben.

Collage: MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency, Getty Images Collage: P. Diddy und O.J. Simpson

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images O.J. Simpson und Robert Shapiro vor Gericht, Februar 1995