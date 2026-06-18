Kurz vor dem Mord: O.J. Simpson soll Nicole beobachtet haben

32 Jahre nach dem brutalen Mord an Nicole Brown (†35) kommen neue Details ans Licht. Joseph Perrulli, ein ehemaliger Liebhaber von Nicole, hat sich dem Magazin People gegenüber an eine beunruhigende Nacht aus dem Jahr 1992 erinnert. Damals, kurz nachdem die beiden eine Romanze begonnen hatten, soll eine Nachbarin Nicole den entscheidenden Hinweis gegeben haben: O.J. Simpson (†76) habe sich heimlich im Gebüsch vor Nicoles Haus versteckt, während Joseph bei ihr war. "Ich dachte, ich rieche ihr Parfüm", erinnert sich Joseph an das merkwürdige Gefühl, das ihn beim Verlassen des Hauses überkam. "Es war, als ob sie direkt davor gestanden hatte. Ich spürte etwas Seltsames und musste beim Wegfahren immer wieder über die Schulter schauen."

Als Nicole ihren Ex-Mann später mit dem heimlichen Besuch konfrontierte, lieferte er eine harmlose Erklärung. "Sie stellte ihn zur Rede, weil er zum Haus gekommen war, während sie mit jemandem zusammen war", schildert Joseph das Gespräch. "Er sagte, er sei zufällig vorbeigekommen und habe sichergehen wollen, dass alles in Ordnung ist." O.J. soll dabei sogar erwähnt haben, dass er mit Joseph kein Problem habe und ihn für einen Gentleman halte. Erst später setzte Joseph die Puzzlestücke zusammen: Sowohl Nicole als auch O.J. trugen dasselbe Herrenparfüm von Paco Rabanne (92). Neben diesem Vorfall berichtet er auch von einem Zusammentreffen beim Joggen, bei dem O.J. plötzlich mit den gemeinsamen Kindern Sydney (40) und Justin auf der Laufstrecke auftauchte. Schließlich beendete Joseph die Beziehung nach einigen Monaten – die Souvenirs, Fotos und Briefe aus dieser Zeit bewahrte er in einem schwarzen Aktenkoffer auf, der nun als Grundlage für sein neues Buch "The Forgotten Briefcase" dient.

Am Morgen des 13. Juni 1994, dem Tag nach dem Mord, erreichte Joseph ein Anruf eines Freundes. "Ich konnte ihn kaum verstehen, er sprach so schnell", erinnert er sich. "Dann hörte ich 'Nicole' und 'ermordet', und es traf mich wie ein Schlag. Ich dachte sofort: Er hat es getan, er hat sie getötet." Dann erfuhr er, dass auch ein junger Mann namens Ron Goldman in jener Nacht ums Leben gekommen war. Obwohl er den Vergleich nur zögerlich zieht, sagt Joseph heute: "Ron Goldman hätte ich sein können, absolut." Der 25-jährige Kellner und angehende Schauspieler Ron sei ein unschuldiger junger Mann gewesen, dessen Geschichte im Spektakel des Prozesses untergegangen sei – und an den man sich ebenfalls erinnern solle.

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Getty Images O.J. Simpson, ehemaliger NFL-Star

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FILES/AFP/Getty Nicole Brown, ermordete Frau von O.J. Simpson

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Getty Images Grabstätte von Nicole Brown Simpson in Lake Forest, Kalifornien, fotografiert am 1. Februar 2000