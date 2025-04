Bibel von Robert Kardashian erzielt Riesensumme bei Auktion

Eine Bibel, die der verstorbene Unternehmer und Anwalt Robert Kardashian Sr. (✝59) einst dem ehemaligen Footballstar O.J. Simpson (✝76) geschenkt hatte, wurde laut TMZ für stolze 80.276 US-Dollar versteigert. Das Buch, das als Geste der Unterstützung während O.J.s berüchtigten Mordprozess 1994 diente, fand am vergangenen Samstagabend nach 49 Geboten seinen neuen Besitzer – trotz eines vorherigen Kaufangebots von Kim Kardashian (44), die 15.000 US-Dollar für das bedeutungsvolle Erbstück geboten hatte. Malcolm LaVergne, Verwalter von O.J.s Nachlass, erklärte, dass das Angebot von Kim abgelehnt wurde, da der Gegenstand bereits für die Auktion vorgesehen war.

Die Bibel hat nicht nur einen materiellen, sondern auch einen ideellen Wert. Am 18. Juni 1994, dem Tag nach O.J.s Verhaftung, schrieb Robert eine persönliche Botschaft in das Buch, wie das Newsportal berichtet: "O.J., dieses Buch wird dir helfen. Gott liebt dich und er wird zu dir sprechen. Lies dieses Buch jeden Tag. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du bist sein Kind und er wird dich wieder gebrauchen." Auf dem Einband ist zudem der Name "Robert G. Kardashian" in goldener Schrift eingraviert. Während das Buch bei der Auktion Höchstgebote erhielt, ging die gesamte Versteigerung, die auch O.J. Simpsons persönliche Gegenstände wie Trophäen und Fotos umfasste, mit Einnahmen von rund 300.000 US-Dollar zu Ende.

Nicht nur die Verbindung zwischen O.J. und Robert macht die Bibel zu einem besonderen Stück Zeitgeschichte, sondern auch die Auswirkungen des Prozesses auf die Kardashian-Familie. Während Robert O.J. als Anwalt verteidigte, war seine Ex-Frau Kris Jenner (69) enge Freundin der ermordeten Nicole Brown Simpson, was zu Spannungen innerhalb der Familie führte. Laut People erzählte Kris später, dass Robert vor Prozessbeginn einen Brief schrieb, um seine Familie auf die schwierige Zeit vorzubereiten. Die Beziehung zwischen den Kardashians und dem früheren Football-Star hatte sich über Jahrzehnte entwickelt, nachdem Robert O.J. während ihrer gemeinsamen Collegezeit kennengelernt hatte. Kim, die ihrem verstorbenen Vater durch ihr juristisches Engagement gedenkt, konnte schlussendlich jedoch nur aus der Ferne auf dieses Erinnerungsstück blicken.

Getty Images Anwalt Robert Kardashian mit O.J. Simpson im Mai 1995 vor Gericht

Collage: Getty Images,Getty Images Kim Kardashian und Robert Kardashian Sr.

