Kris Jenner genervt von Gerüchten über Tochter Khloés Vater

Kris Jenner (70) hat sich in der neuesten Episode von Khloé Kardashians (41) Podcast "Khloé in Wonder Land" offen über Gerüchte geäußert, die sie seit Jahren beschäftigen. Die 70-Jährige ist zu Gast bei ihrer Tochter, als Khloé sie fragt, welche Spekulationen ihr wirklich "das Blut zum Kochen" gebracht hätten. Kris hat darauf eine klare Antwort. "Oh, vielleicht wer dein Vater ist", sagt sie lachend. Khloé verdreht daraufhin die Augen und meint: "Das ist doch längst vorbei."

Fans spekulieren seit Jahren immer wieder darüber, ob Robert Kardashian Sr. (†59) vielleicht gar nicht der Vater der jüngsten der drei Kardashian-Schwestern ist – sondern in Wahrheit vielleicht der gute Familienfreund O.J. Simpson (†76). Als Indiz für diese Theorie gelten Khloés Gesichtszüge und ihre Körpergröße, ebenso wie eine mutmaßliche Affäre von O.J. und Kris. Für Khloé anscheinend Schnee von gestern, doch Kris lässt das Thema nicht einfach auf sich beruhen. "Die Dinge, auf die sich Medien oder Menschen fixieren, sind faszinierend, weil sie so lächerlich sind", erklärt sie im Podcast. Sie weist außerdem darauf hin, dass Khloé ihren beiden Großmüttern – ihrer eigenen Mutter und der Mutter von Robert – sehr ähnlich sehe.

Auch wenn Khloé und ihre Schwester Kim Kardashian (45) in der aktuellen Staffel ihrer Show "The Kardashians" Witze über die Gerüchte rissen – Kim schenkte Khloé die Bibel ihres Vaters, die dieser einst O.J. gegeben hatte –, ist das Thema für Kris alles andere als amüsant. Nachdem der Footballstar im April 2024 im Alter von 76 Jahren gestorben war, häuften sich auf Khloés Social-Media-Profilen Kommentare von Nutzern, die ihr ihr Beileid aussprachen – in dem Glauben, sie habe einen Elternteil verloren. Dabei hatten sowohl O.J. als auch Kris die Vaterschaftsgerüchte schon mehrfach entschieden zurückgewiesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian, "The Kardashian"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson, ehemaliger NFL-Star